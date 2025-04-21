https://ria.ru/20250421/peremirie-2012584123.html
CNN назвал пасхальное перемирие жестом доброй воли России
CNN назвал пасхальное перемирие жестом доброй воли России - РИА Новости, 21.04.2025
CNN назвал пасхальное перемирие жестом доброй воли России
Пасхальное перемирие стало жестом доброй воли со стороны РФ, показавшее, что Киев и его европейские сторонники являются реальным препятствием на пути к... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:23:00+03:00
2025-04-21T18:23:00+03:00
2025-04-21T18:29:00+03:00
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пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие стало жестом доброй воли со стороны РФ, показавшее, что Киев и его европейские сторонники являются реальным препятствием на пути к урегулированию, предлагаемому администрацией президента США Дональда Трампа, сообщил американский новостной канал CNN в своем материале.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. "Для Кремля это было жестом доброй воли в форме российского перемирия, которое обнажило украинское руководство и его европейских сторонников как реальное препятствие к сделке Трампа", - говорится в материале телеканала. CNN отмечает, что Трамп, выразивший в воскресенье надежду на скорое урегулирование, все еще сохраняет "оптимизм" по этому вопросу. Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012573295.html
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в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным
В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
CNN назвал пасхальное перемирие жестом доброй воли России
CNN: пасхальное перемирие стало жестом доброй воли со стороны России