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Путин рассказал о нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 21.04.2025 (обновлено: 16:55 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012550261.html
Путин рассказал о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Путин рассказал о нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
Путин рассказал о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Почти 5 тысяч нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано, но в целом было снижение активности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:37:00+03:00
2025-04-21T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Почти 5 тысяч нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано, но в целом было снижение активности, заявил президент России Владимир Путин."В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника, это правда. Это оценки, в том числе и командующих группировками наших. Но тем не менее, почти 5 тысяч нарушений было - 4,9 тысячи. Из них шесть атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа, по-моему, 1,4 тысячи артобстрелов. Но в целом все-таки снижение активности имело место", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250421/kreml-2012500074.html
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012520510.html
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вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Путин рассказал о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Путин: ВСУ нарушили перемирие почти пять тысяч раз, но было снижение активности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Почти 5 тысяч нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано, но в целом было снижение активности, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника, это правда. Это оценки, в том числе и командующих группировками наших. Но тем не менее, почти 5 тысяч нарушений было - 4,9 тысячи. Из них шесть атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа, по-моему, 1,4 тысячи артобстрелов. Но в целом все-таки снижение активности имело место", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
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Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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