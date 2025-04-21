Путин рассказал о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Путин: ВСУ нарушили перемирие почти пять тысяч раз, но было снижение активности
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Почти 5 тысяч нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано, но в целом было снижение активности, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника, это правда. Это оценки, в том числе и командующих группировками наших. Но тем не менее, почти 5 тысяч нарушений было - 4,9 тысячи. Из них шесть атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа, по-моему, 1,4 тысячи артобстрелов. Но в целом все-таки снижение активности имело место", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны.