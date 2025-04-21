https://ria.ru/20250421/peremirie-2012535795.html

Военный эксперт из КНР оценил роль пасхального перемирия

Военный эксперт из КНР оценил роль пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025

Военный эксперт из КНР оценил роль пасхального перемирия

Объявление Россией пасхального перемирия является позитивным шагом для урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Го... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:31:00+03:00

2025-04-21T15:31:00+03:00

2025-04-21T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вашингтон (штат)

дональд трамп

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Объявление Россией пасхального перемирия является позитивным шагом для урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Го Сюань. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. "Решение о прекращении огня на Пасху, несомненно, является позитивным для урегулирования украинского конфликта, и страны по всему миру отреагировали на него положительно", - сказал эксперт. При этом Го Сюань подчеркнул, что необходимо признать сложность украинского кризиса, решение которого, по словам эксперта, требует от всех сторон, включая Россию и Украину, накопления доброй воли и достижения консенсуса. Говоря о значении перемирия для Вашингтона, эксперт отметил, что тот факт, что Москва по своей инициативе решила объявить перемирие, не только дало администрации президента США Дональда Трампа репутационные очки, но также дало Белому дому шанс выйти из затруднительного положения. Накануне Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012422202.html

https://ria.ru/20250420/tramp-2012424274.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным