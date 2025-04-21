https://ria.ru/20250421/peremirie-2012520510.html

Леонков оценил объявление пасхального перемирия Россией

Леонков оценил объявление пасхального перемирия Россией - РИА Новости, 21.04.2025

Леонков оценил объявление пасхального перемирия Россией

Россия, владеющая стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения, объявлением пасхального перемирия показала международному сообществу свое... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:27:00+03:00

2025-04-21T14:27:00+03:00

2025-04-21T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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сша

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владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия, владеющая стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения, объявлением пасхального перемирия показала международному сообществу свое стремление к миру и то, что она контролирует ситуацию на поле боя, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной. "Предложенное Россией пасхальное перемирие стало полной неожиданностью для украинской хунты, Путин открыто и публично продемонстрировал другим странам свое стремление к миру. Вооруженные силы РФ контролировали ситуацию на поле боя. Если сказали - не стреляем, значит, не стреляем. С другой стороны, есть там и аспект вероисповедания, что в такой святой праздник воевать не с руки", - сказал Леонков. Украина же, по словам эксперта, снова показала себя "во всей красе", забыв, что сейчас не 2015-2016 годы, когда ВСУ после объявления перемирий обстреливали территорию Донбасса, а все мировые СМИ об этом молчали. Сейчас было видно публично, что Украина нарушает перемирие, отметил Леонков. Он отметил, что российские войска, в отличие от украинских, соблюдали режим прекращения огня, но, "когда перемирие закончилось, воздали украинской хунте по всем правилам ведения общевойскового боя". По его словам, ударам ВС РФ после окончания перемирия подверглись "склады, к которым она (Украина - ред.) подвозила боеприпасы, личный состав, военную технику, пользуясь пасхальным перемирием". "То есть возмездие состоялось через 30 часов, и украинские подразделения понесли соответствующие потери. При этом Минобороны России отчиталось об этом, и боевые действия пошли с той интенсивностью, в которой они проходили еще до пасхального перемирия", - подчеркнул собеседник агентства. Кроме того, по мнению военного эксперта, Россия будет определять судьбу этого конфликта. При этом США, пожелав скорейшего заключения сделки России с Украиной, проявили слабость, считает Леонков. "США ушли в сторону, скорее всего, потому что не могут контролировать Украину и Европу. Именно Россия своими боевыми действиями на земле принудит и ЕС, и Украину к миру. И тогда договоренности, которые будет транслировать нам США в качестве инициативы, возможно, будут соблюдаться", - считает Леонков. По его мнению, Россия и дальше будет выполнять задачи специальной военной операции. "При этом, когда кто-то будет говорить, что Россия не стремится к миру, у нас есть два характерных примера, которые видел весь мир. Это - 30 дней "энергетического перемирия" и 30 часов пасхального перемирия", - резюмировал эксперт. Ранее в понедельник источник в группировке войск "Север" рассказал РИА Новости, что киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях - усиливал и дооборудовал свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, а также перемещал артиллерию на новые места. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.

https://ria.ru/20250419/ekspert-2012307174.html

https://ria.ru/20250420/iran-2012366639.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012299533.html

https://ria.ru/20250421/peskov-2012499126.html

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