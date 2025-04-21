https://ria.ru/20250421/peremirie-2012517943.html

Коротченко позитивно оценил пасхальное перемирие

Коротченко позитивно оценил пасхальное перемирие - РИА Новости, 21.04.2025

Коротченко позитивно оценил пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие, которое строго соблюдали российские военнослужащие, продемонстрировало ответственность Москвы, а также её приверженность решению... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:14:00+03:00

2025-04-21T14:14:00+03:00

2025-04-21T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

игорь коротченко

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Пасхальное перемирие, которое строго соблюдали российские военнослужащие, продемонстрировало ответственность Москвы, а также её приверженность решению гуманитарных вопросов и достижению урегулирования украинского кризиса, заявил РИА Новости российский военный аналитик Игорь Коротченко. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. "Пасхальное перемирие стало доказательством стремления России к решению, в первую очередь, гуманитарных вопросов, тем более что оно сопровождалось предварительно обменом большой группы пленных военнослужащих. Оно показало, что Москва настроена на поддержку идеи Дональда Трампа по достижению урегулирования кризиса вокруг Украины, разумеется, с учётом ранее неоднократно озвученных российской стороной принципиальных положений", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что за время перемирия ВСУ могли провести эвакуацию тел погибших украинских военнослужащих в "так называемой серой зоне". Кроме того, временное прекращение огня показало, как ответственно Россия относится к своим обещаниям. Коротченко отдельно отметил, как изменилась "тональность комментариев" в мировых СМИ по этому поводу. Аналитик обратил внимание, что российские войска строго выполняли режим перемирия, однако ВСУ в ряде случаев этого не делали. Ранее озвученная Минобороны цифра в более 4900 нарушений - это, по его оценке, "конечно, много". В то же время Коротченко призвал не обманываться по поводу "сути режима Зеленского" и планов Европы использовать Украину как средство ведения войны с Россией и активно перевооружаться за её спиной, чтобы к 2030 году, согласно ранее объявленным планам, быть готовым к войне с РФ. "Поэтому цели и задачи СВО остаются прежними, мы её продолжаем. В то же время, если администрация Трампа сможет убедить Европу принять российские предложения и ещё раз сесть за стол переговоров, то мы к этому готовы при условии базовых условий, которые неоднократно озвучивались российской стороной", - сказал аналитик. Он уточнил, что в числе таких условий - признание Западом и Украиной существующих реалий и границ с учётом вошедших в Россию новых регионов, юридическое закрепление недопустимости членства Украины в НАТО с возможностями реагирования РФ в случае отказа Киева от этого, демилитаризация украинской армии до не угрожающей безопасности России численности, законодательное закрепление отказа Киева от обладания дальними ракетными системами.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012422202.html

https://ria.ru/20250421/peskov-2012499126.html

https://ria.ru/20250420/iran-2012366639.html

россия

украина

москва

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россия, украина, москва, игорь коротченко, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато