https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

Пасхальное перемирие закончено: Россия применила свое самое страшное оружие

Пасхальное перемирие закончено: Россия применила свое самое страшное оружие - РИА Новости, 21.04.2025

Пасхальное перемирие закончено: Россия применила свое самое страшное оружие

Пасхальное перемирие, объявленное президентом Путиным, показало всему миру то, что там упорно пытались не видеть: киевский нацистский режим абсолютно не... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:28:00+03:00

2025-04-21T11:28:00+03:00

2025-04-21T12:22:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

аналитика

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Пасхальное перемирие, объявленное президентом Путиным, показало всему миру то, что там упорно пытались не видеть: киевский нацистский режим абсолютно не договороспособен. Переговариваться с ним — только время зря терять. Единственный язык, который там понимают, — это вой ракет и снарядов. Что ж, учтем.В светлое пасхальное воскресенье Россия применила по территории б.УССР свое самое страшное оружие — милосердие. Больше суток украинские бойцы не слышали грохот русской арты. Им было позволено вынести с линии фронта тела своих погибших товарищей, хотя обычно тамошнее командование их просто бросает.Хлопцы на передовой смогли поспать, помолиться и немного подумать о той парадоксальной ситуации, в которой они оказались: головнокомандувач бросает их на убой, а противник жалеет. "Клятые москали" на сегодня единственные, кого заботит судьба украинских военных. Нам всем больно видеть бессмысленную бойню, которую сладострастно разжигает Зеленский.Как отреагировали на мирную инициативу Путина в Киеве? Сначала отказались, потом суетились, наконец, сделали вид, что согласились, и буквально в ту же секунду принялись пасхальное перемирие нарушать.Над позициями наших бойцов непрестанно жужжали украинские дроны. ВСУ обстреливали наших военных, один раз ударили даже по эвакуационной группе, спасавшей раненых. Били и по мирным — прилеты фиксировали в Донецке. Обстреляли многострадальную Горловку, били по Курской, Брянской, Белгородской областям. Тысячи прилетов, среди мирных жителей есть раненые.При этом киевские с поразительной наглостью врали, что перемирие нарушает Россия, хотя на всей территории Украины за это время ни разу не объявлялось воздушной тревоги.Мало того, отдельные отморозки попытались осуществить диверсию на границе Брянской области. Что ж, мы были к этому готовы: киевским давно никакой веры нет. Наш главнокомандующий специально отметил в своем приказе, что и во время перемирия российские бойцы должны реагировать на все угрозы со стороны ВСУ. Поэтому диверсанты незамедлительно получили по сусалам: кое-кто смог убежать, остальным повезло меньше. И их кровь тоже на руках киевских.Объяснений происходящему два: либо Зеленский сознательно скомандовал своим военным нарушать перемирие, либо он просто не контролирует ситуацию на фронте и его военные творят что хотят. В любом случае переговоры с ним вести невозможно.Киевский фюрер вообще показал себя во всей красе. Россия предложила день тишины, следуя заветам истинно христианского милосердия. Для нас не было в этом пользы — наша армия и так успешно наступала на всем протяжении огромного фронта. Мы просто жалели людей, потому что так заповедал нам Христос.Но Зеленского корежит от таких вещей, как любовь, доброта, сочувствие. Его режим буквально воплощает шекспировскую строчку: "Ад пуст, все бесы здесь". Что может быть страшнее, чем пытаться убивать в пасхальное воскресенье, когда и православные, и католики праздновали свою веру в бессмертие? Но он это смог.Команда Трампа, активно работающая над "мирной сделкой", состоит из людей, для которых религия не пустой звук. Им стоит повнимательнее приглядеться к моральному облику Зеленского. Там точно уверены, что не замарают руки, общаясь с лжецом и убийцей, который смеется над самыми святыми понятиями?Характерно, что если раньше западные СМИ в упор не замечали нарушений перемирий со стороны ВСУ, то вчера картина изменилась. Английские и американские издания цитировали наши информагентства и давали информацию о нарушениях с украинской стороны.Американские переговорщики оказались теперь на развилке: либо продолжать учитывать позицию Зеленского, понимая, что он обязательно обманет всех контрагентов и скомпрометирует тех, кто его защищает. Либо просто отойти в сторону от конфликта, предоставив России свободу закончить его на своих условиях.Все возможности для этого у Москвы есть. Отдохнув во время перемирия, наши бойцы со свежими силами пошли вперед, нас ждут еще новые победы, нас ждут и люди на территориях, оккупированных киевским режимом.Мы уважаем попытки Трампа добиться мира, мы открыты к сотрудничеству с США по другим направлениям, но на своей земле мы разберемся сами.Мамкины циники говорят, что в нашем мире правит безжалостность. На самом деле это не так. В Пасхальную неделю особенно ясно, что миром правит любовь.В воскресенье украинцы получили наглядный урок того, как мирно и славно могли бы мы жить вместе. Мешает этому только Зеленский со своей кликой. Хочется надеяться, что постепенно это дойдет и до украинских бойцов, которые прекратят свое бессмысленное сопротивление и пойдут на Киев, разбираться с засевшими там бесами.

https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012402803.html

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012443243.html

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россия, вооруженные силы украины, аналитика