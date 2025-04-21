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ВС России строго соблюдали перемирие, заявило Минобороны
ВС России строго соблюдали перемирие, заявило Минобороны - РИА Новости, 21.04.2025
ВС России строго соблюдали перемирие, заявило Минобороны
Российские военнослужащие строго соблюдали режим пасхального перемирия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:25:00+03:00
2025-04-21T10:25:00+03:00
2025-04-21T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие строго соблюдали режим пасхального перемирия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. "В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
ВС России строго соблюдали перемирие, заявило Минобороны
Минобороны: ВС России строго соблюдали перемирие, оставаясь на занятых позициях