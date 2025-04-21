https://ria.ru/20250421/peremirie-2012463698.html

ВС России строго соблюдали перемирие, заявило Минобороны

ВС России строго соблюдали перемирие, заявило Минобороны - РИА Новости, 21.04.2025

ВС России строго соблюдали перемирие, заявило Минобороны

Российские военнослужащие строго соблюдали режим пасхального перемирия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:25:00+03:00

2025-04-21T10:25:00+03:00

2025-04-21T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие строго соблюдали режим пасхального перемирия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. "В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин