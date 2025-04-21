https://ria.ru/20250421/peremirie-2012463006.html
ВС России продолжили проведение СВО после окончания перемирия
ВС России продолжили проведение СВО после окончания перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
ВС России продолжили проведение СВО после окончания перемирия
Российские войска продолжили проведение спецоперации после окончания перемирия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:22:00+03:00
2025-04-21T10:22:00+03:00
2025-04-21T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские войска продолжили проведение спецоперации после окончания перемирия, сообщили в Минобороны РФ.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля."С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250421/afrika-2012383985.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России продолжили проведение СВО после окончания перемирия
Минобороны: ВС России продолжили СВО после окончания пасхального перемирия