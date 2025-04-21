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В Китае оценили предложенное Россией пасхальное перемирие - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:01 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012441715.html
В Китае оценили предложенное Россией пасхальное перемирие
В Китае оценили предложенное Россией пасхальное перемирие - РИА Новости, 21.04.2025
В Китае оценили предложенное Россией пасхальное перемирие
Предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие - окно возможностей, а также создание пространства для дальнейшего диалога с США, но... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:01:00+03:00
2025-04-21T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие - окно возможностей, а также создание пространства для дальнейшего диалога с США, но приведет ли оно к мирным переговорам, зависит от искренности сторон конфликта, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов. "Объявление Путина о 30-часовом прекращении огня может быть направлено на создание пространства для продолжения диалога с США", - рассказал изданию доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь. Эксперт отметил, что "Пасха - один из важнейших праздников в православной церкви — предоставляет символическую возможность для прекращения огня, демонстрируя гуманитарную озабоченность и сигнализируя международному сообществу о готовности к миру". Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань, в свою очередь, рассказал Global Times, что "Россия может рассматривать прекращение огня как проверку готовности Украины к переговорам". "Если Киев не сможет соблюдать 30-часовое пасхальное перемирие, Москва может прийти к выводу, что дипломатия бесполезна и необходимо дальнейшее военное давление", - считает эксперт. Ван Сяоцюань также отметил, что "Пасха предоставляет России подходящую возможность продемонстрировать жест доброй воли в адрес США, а заодно дать своим войскам передышку". По мнению Сунь Сювэня, кратковременное перемирие вряд ли принесёт существенные результаты, поскольку обе стороны по-прежнему придерживаются паттерна "сражаться и вести переговоры". Ван Сяоцюань отметил, что заинтересованные стороны рассматривают 30-часовое прекращение огня как возможность оценить реакцию друг друга. "Временное прекращение огня — это окно возможностей. Приведёт ли оно к более глубокому взаимодействию или мирным переговорам, зависит от искренности обеих сторон. Без взаимной доброй воли эта возможность будет упущена, и конфликт, скорее всего, продолжится до тех пор, пока не представится новый шанс", - сказал Ван Сяоцюань. Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применяли беспилотники, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщало Минобороны России. В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один - по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбрасывали различные боеприпасы, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250421/yaponiya-2012438260.html
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россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
В Китае оценили предложенное Россией пасхальное перемирие

Global Timers: Предложенное РФ пасхальное перемирие является окном возможностей

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 апр - РИА Новости. Предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие - окно возможностей, а также создание пространства для дальнейшего диалога с США, но приведет ли оно к мирным переговорам, зависит от искренности сторон конфликта, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов.
"Объявление Путина о 30-часовом прекращении огня может быть направлено на создание пространства для продолжения диалога с США", - рассказал изданию доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь.
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Японии прокомментировали пасхальное перемирие на Украине
Вчера, 06:52
Эксперт отметил, что "Пасха - один из важнейших праздников в православной церкви — предоставляет символическую возможность для прекращения огня, демонстрируя гуманитарную озабоченность и сигнализируя международному сообществу о готовности к миру".
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань, в свою очередь, рассказал Global Times, что "Россия может рассматривать прекращение огня как проверку готовности Украины к переговорам". "Если Киев не сможет соблюдать 30-часовое пасхальное перемирие, Москва может прийти к выводу, что дипломатия бесполезна и необходимо дальнейшее военное давление", - считает эксперт.
Ван Сяоцюань также отметил, что "Пасха предоставляет России подходящую возможность продемонстрировать жест доброй воли в адрес США, а заодно дать своим войскам передышку".
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Депутат Госдумы обвинил Киев в саботаже пасхального перемирия
Вчера, 01:06
По мнению Сунь Сювэня, кратковременное перемирие вряд ли принесёт существенные результаты, поскольку обе стороны по-прежнему придерживаются паттерна "сражаться и вести переговоры".
Ван Сяоцюань отметил, что заинтересованные стороны рассматривают 30-часовое прекращение огня как возможность оценить реакцию друг друга.
"Временное прекращение огня — это окно возможностей. Приведёт ли оно к более глубокому взаимодействию или мирным переговорам, зависит от искренности обеих сторон. Без взаимной доброй воли эта возможность будет упущена, и конфликт, скорее всего, продолжится до тех пор, пока не представится новый шанс", - сказал Ван Сяоцюань.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии
Вчера, 00:47
Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применяли беспилотники, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщало Минобороны России.
В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один - по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбрасывали различные боеприпасы, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом
20 апреля, 23:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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