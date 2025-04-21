https://ria.ru/20250421/pentagon-2012612614.html
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона - РИА Новости, 21.04.2025
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:43:00+03:00
2025-04-21T20:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета.Ранее NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост."Неверно. Фейковые новости!" - говорится в комментарии на странице Белого дома в социальной сети Х к публикации издания.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после сообщений в СМИ о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона заявила, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" Хегсета и министр проделывает "колоссальную работу" на своем посту.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.
https://ria.ru/20250421/pentagon-2012536393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны сша, сша, в мире, йемен, пит хегсет, дональд трамп
Министерство обороны США, США, В мире, Йемен, Пит Хегсет, Дональд Трамп
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
Белый дом назвал сообщения о поиске кандидата для замены главы Пентагона фейком