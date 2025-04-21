https://ria.ru/20250421/pentagon-2012612614.html

Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона

Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона - РИА Новости, 21.04.2025

Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона

Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:43:00+03:00

2025-04-21T20:43:00+03:00

2025-04-21T20:46:00+03:00

министерство обороны сша

сша

в мире

йемен

пит хегсет

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Белый дом в понедельник опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета.Ранее NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост."Неверно. Фейковые новости!" - говорится в комментарии на странице Белого дома в социальной сети Х к публикации издания.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после сообщений в СМИ о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона заявила, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" Хегсета и министр проделывает "колоссальную работу" на своем посту.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.

https://ria.ru/20250421/pentagon-2012536393.html

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство обороны сша, сша, в мире, йемен, пит хегсет, дональд трамп