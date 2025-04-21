https://ria.ru/20250421/pentagon-2012536393.html

Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных

Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных - РИА Новости, 21.04.2025

Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных

Президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны Пита Хегсета, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:35:00+03:00

2025-04-21T15:35:00+03:00

2025-04-21T15:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны Пита Хегсета, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News после сообщений в СМИ о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона."Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон" - сообщила она.Левитт добавила, что весь Пентагон "работает против" Хегсета и тех изменений, которые он пытается проводить на посту главы американского военного ведомства."Министр проделывает колоссальную работу, и президент его полностью поддерживает", - резюмировала она.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.

https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html

https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html

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в мире, министерство обороны сша, пентагон, пит хегсет, дональд трамп, сша, администрация президента сша, йемен