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Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных - РИА Новости, 21.04.2025
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15:35 21.04.2025 (обновлено: 15:44 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/pentagon-2012536393.html
Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных
Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных - РИА Новости, 21.04.2025
Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных
Президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны Пита Хегсета, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:35:00+03:00
2025-04-21T15:44:00+03:00
в мире
министерство обороны сша
пентагон
пит хегсет
дональд трамп
сша
администрация президента сша
йемен
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны Пита Хегсета, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News после сообщений в СМИ о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона.&quot;Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон&quot; - сообщила она.Левитт добавила, что весь Пентагон "работает против" Хегсета и тех изменений, которые он пытается проводить на посту главы американского военного ведомства."Министр проделывает колоссальную работу, и президент его полностью поддерживает", - резюмировала она.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html
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в мире, министерство обороны сша, пентагон, пит хегсет, дональд трамп, сша, администрация президента сша, йемен
В мире, Министерство обороны США, Пентагон, Пит Хегсет, Дональд Трамп, США, Администрация президента США, Йемен
Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп решительно поддержал Хегсета

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны Пита Хегсета, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News после сообщений в СМИ о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона.
«

"Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон" - сообщила она.

Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 06:55
Левитт добавила, что весь Пентагон "работает против" Хегсета и тех изменений, которые он пытается проводить на посту главы американского военного ведомства.
«
"Министр проделывает колоссальную работу, и президент его полностью поддерживает", - резюмировала она.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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26 марта, 19:47
 
В миреМинистерство обороны СШАПентагонПит ХегсетДональд ТрампСШААдминистрация президента СШАЙемен
 
 
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