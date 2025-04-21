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Пентагон опроверг сообщения об утечке секретных данных в групповой чат - РИА Новости, 21.04.2025
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09:37 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/pentagon-2012449589.html
Пентагон опроверг сообщения об утечке секретных данных в групповой чат
Пентагон опроверг сообщения об утечке секретных данных в групповой чат - РИА Новости, 21.04.2025
Пентагон опроверг сообщения об утечке секретных данных в групповой чат
Пентагон отрицает появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:37:00+03:00
2025-04-21T09:37:00+03:00
в мире
сша
йемен
пит хегсет
дональд трамп
майк уолтц
министерство обороны сша
ансар алла
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пентагон отрицает появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. "Ни в одном из разговоров в Signal не было секретной информации, как бы ни пытались изложить эту историю. Что правда, так это то, что офис министра обороны продолжает укрепляться и становиться более эффективным в выполнении программы президента Дональда Трампа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла для журналистов. По словам Парнелла, единственным источником для материала New York Times являлись слова бывших сотрудников ведомства, недовольных своим увольнением. В заявлении говорится, что у этих людей был мотив "вести подрывную деятельность" против Хегсета и президента Трампа. Ранее Управление генерального инспектора министерства обороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
https://ria.ru/20250421/voyska-2012148032.html
https://ria.ru/20250326/ssha-2007330824.html
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в мире, сша, йемен, пит хегсет, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла
Пентагон опроверг сообщения об утечке секретных данных в групповой чат

Пентагон заявил, что Хегсет не выкладывал секретные данные в групповой чат

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пентагон отрицает появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.
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Вчера, 06:55
"Ни в одном из разговоров в Signal не было секретной информации, как бы ни пытались изложить эту историю. Что правда, так это то, что офис министра обороны продолжает укрепляться и становиться более эффективным в выполнении программы президента Дональда Трампа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла для журналистов.
По словам Парнелла, единственным источником для материала New York Times являлись слова бывших сотрудников ведомства, недовольных своим увольнением. В заявлении говорится, что у этих людей был мотив "вести подрывную деятельность" против Хегсета и президента Трампа.
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Вчера, 08:00
Ранее Управление генерального инспектора министерства обороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
Марк Уорнер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Американский сенатор призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку
26 марта, 02:40
 
В миреСШАЙеменПит ХегсетДональд ТрампМайк УолтцМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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