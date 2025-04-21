https://ria.ru/20250421/patrushev-2012611207.html

Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана

Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана - РИА Новости, 21.04.2025

Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана

Если меры дипломатии и права не подействуют на Запад, пытающийся изгнать Россию из Мирового океана, то безопасность российского судоходства будет готов... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:29:00+03:00

2025-04-21T20:29:00+03:00

2025-04-21T20:29:00+03:00

россия

лондон

брюссель

николай патрушев

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если меры дипломатии и права не подействуют на Запад, пытающийся изгнать Россию из Мирового океана, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить отечественный Военно-морской флот, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Очевидно, что вызовы и угрозы на морях для России сегодня не просто присутствуют, но во многом усиливаются. Коллективный Запад уже не стесняется открыто говорить о намерениях изгнать оттуда наше судоходство, а озвучиваемые, например, британцами и некоторыми есовцами санкционные планы вообще начинают напоминать морскую блокаду. Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250421/patrushev-2012597023.html

россия

лондон

брюссель

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Наталья Макарова

россия, лондон, брюссель, николай патрушев