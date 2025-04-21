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Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана - РИА Новости, 21.04.2025
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20:29 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012611207.html
Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана
Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана
Если меры дипломатии и права не подействуют на Запад, пытающийся изгнать Россию из Мирового океана, то безопасность российского судоходства будет готов... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:29:00+03:00
россия
лондон
брюссель
николай патрушев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если меры дипломатии и права не подействуют на Запад, пытающийся изгнать Россию из Мирового океана, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить отечественный Военно-морской флот, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Очевидно, что вызовы и угрозы на морях для России сегодня не просто присутствуют, но во многом усиливаются. Коллективный Запад уже не стесняется открыто говорить о намерениях изгнать оттуда наше судоходство, а озвучиваемые, например, британцами и некоторыми есовцами санкционные планы вообще начинают напоминать морскую блокаду. Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать", - подчеркнул он.
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россия, лондон, брюссель, николай патрушев
Россия, Лондон, Брюссель, Николай Патрушев
Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана

Патрушев: ВМФ готов оградить российское судоходство в Мировом океане от Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если меры дипломатии и права не подействуют на Запад, пытающийся изгнать Россию из Мирового океана, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить отечественный Военно-морской флот, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«
"Очевидно, что вызовы и угрозы на морях для России сегодня не просто присутствуют, но во многом усиливаются. Коллективный Запад уже не стесняется открыто говорить о намерениях изгнать оттуда наше судоходство, а озвучиваемые, например, британцами и некоторыми есовцами санкционные планы вообще начинают напоминать морскую блокаду. Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
"Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать", - подчеркнул он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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