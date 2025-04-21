https://ria.ru/20250421/patrushev-2012611207.html
Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана
Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана
Если меры дипломатии и права не подействуют на Запад, пытающийся изгнать Россию из Мирового океана, то безопасность российского судоходства будет готов... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:29:00+03:00
2025-04-21T20:29:00+03:00
россия
лондон
брюссель
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если меры дипломатии и права не подействуют на Запад, пытающийся изгнать Россию из Мирового океана, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить отечественный Военно-морской флот, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Очевидно, что вызовы и угрозы на морях для России сегодня не просто присутствуют, но во многом усиливаются. Коллективный Запад уже не стесняется открыто говорить о намерениях изгнать оттуда наше судоходство, а озвучиваемые, например, британцами и некоторыми есовцами санкционные планы вообще начинают напоминать морскую блокаду. Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012597023.html
россия
лондон
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_03e231a1c185305561ed56280ec023da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лондон, брюссель, николай патрушев
Россия, Лондон, Брюссель, Николай Патрушев
Патрушев предостерег Запад от попыток изгнать Россию из Мирового океана
Патрушев: ВМФ готов оградить российское судоходство в Мировом океане от Запада