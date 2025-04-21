Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012595648.html
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике
Судостроительные проекты, направленные на освоение Арктики, требуют значительных ресурсов и поэтому должны быть долгосрочными, рассчитанными на 20-30 лет,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:06:00+03:00
2025-04-21T19:06:00+03:00
экономика
космос - риа наука
арктика
россия
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153136/24/1531362402_0:56:3076:1786_1920x0_80_0_0_3e16bece45d7cc5d0412a138720184f0.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Судостроительные проекты, направленные на освоение Арктики, требуют значительных ресурсов и поэтому должны быть долгосрочными, рассчитанными на 20-30 лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Опыт реализации проектов в Арктике показывает, что их запуск и выход на проектную мощность требует значительного времени и ресурсов. Поэтому необходим переход к долгосрочному планированию на 20–30 лет, например, до 2050 года", - сказал Патрушев в интервью изданию "Коммерсант", говоря о судостроительных проектах, направленных на освоение Арктики. "При этом Морская коллегия России реализует комплексный подход и долгосрочное планирование развития судостроительной промышленности как высокотехнологичной отрасли, имеющей длительный технологический цикл. Поэтому мы добиваемся, чтобы разрабатываемые документы в сфере морской деятельности были синхронизированы между собой и учитывали горизонт планирования до 2050 года", - отметил также он.
https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153136/24/1531362402_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b2ba0088aabf0f9e2627119f1a10e35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, космос - риа наука, арктика, россия, николай патрушев
Экономика, Космос - РИА Наука, Арктика, Россия, Николай Патрушев
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике

Патрушев: судостроительные проекты в Арктике надо рассчитывать на 20-30 лет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Атомный ледокол "Ямал" в Карском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Судостроительные проекты, направленные на освоение Арктики, требуют значительных ресурсов и поэтому должны быть долгосрочными, рассчитанными на 20-30 лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Опыт реализации проектов в Арктике показывает, что их запуск и выход на проектную мощность требует значительного времени и ресурсов. Поэтому необходим переход к долгосрочному планированию на 20–30 лет, например, до 2050 года", - сказал Патрушев в интервью изданию "Коммерсант", говоря о судостроительных проектах, направленных на освоение Арктики.
"При этом Морская коллегия России реализует комплексный подход и долгосрочное планирование развития судостроительной промышленности как высокотехнологичной отрасли, имеющей длительный технологический цикл. Поэтому мы добиваемся, чтобы разрабатываемые документы в сфере морской деятельности были синхронизированы между собой и учитывали горизонт планирования до 2050 года", - отметил также он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Патрушев предупредил о потере лидерства России в изучении Арктики
24 марта, 14:05
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаАрктикаРоссияНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала