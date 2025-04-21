https://ria.ru/20250421/patrushev-2012595648.html
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике
Судостроительные проекты, направленные на освоение Арктики, требуют значительных ресурсов и поэтому должны быть долгосрочными, рассчитанными на 20-30 лет,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:06:00+03:00
2025-04-21T19:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Судостроительные проекты, направленные на освоение Арктики, требуют значительных ресурсов и поэтому должны быть долгосрочными, рассчитанными на 20-30 лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Опыт реализации проектов в Арктике показывает, что их запуск и выход на проектную мощность требует значительного времени и ресурсов. Поэтому необходим переход к долгосрочному планированию на 20–30 лет, например, до 2050 года", - сказал Патрушев в интервью изданию "Коммерсант", говоря о судостроительных проектах, направленных на освоение Арктики. "При этом Морская коллегия России реализует комплексный подход и долгосрочное планирование развития судостроительной промышленности как высокотехнологичной отрасли, имеющей длительный технологический цикл. Поэтому мы добиваемся, чтобы разрабатываемые документы в сфере морской деятельности были синхронизированы между собой и учитывали горизонт планирования до 2050 года", - отметил также он.
https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, космос - риа наука, арктика, россия, николай патрушев
Экономика, Космос - РИА Наука, Арктика, Россия, Николай Патрушев
Патрушев призвал к долгосрочному планированию проектов в Арктике
Патрушев: судостроительные проекты в Арктике надо рассчитывать на 20-30 лет