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Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США - РИА Новости, 21.04.2025
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18:11 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012582503.html
Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США
Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США
Восстановить доверие между Москвой и Вашингтоном можно и нужно, Россия и США, будучи великими державами, исторически несут особую ответственность за судьбы... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:11:00+03:00
2025-04-21T18:11:00+03:00
россия
сша
москва
николай патрушев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Восстановить доверие между Москвой и Вашингтоном можно и нужно, Россия и США, будучи великими державами, исторически несут особую ответственность за судьбы мира, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью "Коммерсанту" на вопрос, возможно ли восстановить атмосферу доверия между Россией и США, Патрушев ответил: "Делать это можно и нужно". "Россия и США как великие державы исторически несут особую ответственность за судьбы мира. И опыт прошлых десятилетий или даже столетий показывает, что в наиболее непростые, кризисные моменты нашим странам всегда удавалось преодолеть разногласия. Думаю, что сегодня первым шагом могло бы стать именно совместное обращение к этому историческому опыту, который мог бы послужить символической основой для перезапуска российско-американского диалога", - подчеркнул Патрушев.
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россия, сша, москва, николай патрушев
Россия, США, Москва, Николай Патрушев
Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США

Патрушев: Россия и США исторически несут особую ответственность за судьбы мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Восстановить доверие между Москвой и Вашингтоном можно и нужно, Россия и США, будучи великими державами, исторически несут особую ответственность за судьбы мира, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В интервью "Коммерсанту" на вопрос, возможно ли восстановить атмосферу доверия между Россией и США, Патрушев ответил: "Делать это можно и нужно".
«
"Россия и США как великие державы исторически несут особую ответственность за судьбы мира. И опыт прошлых десятилетий или даже столетий показывает, что в наиболее непростые, кризисные моменты нашим странам всегда удавалось преодолеть разногласия. Думаю, что сегодня первым шагом могло бы стать именно совместное обращение к этому историческому опыту, который мог бы послужить символической основой для перезапуска российско-американского диалога", - подчеркнул Патрушев.
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РоссияСШАМоскваНиколай Патрушев
 
 
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