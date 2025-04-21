https://ria.ru/20250421/patrushev-2012582503.html
Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США
Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США
Восстановить доверие между Москвой и Вашингтоном можно и нужно, Россия и США, будучи великими державами, исторически несут особую ответственность за судьбы... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:11:00+03:00
2025-04-21T18:11:00+03:00
2025-04-21T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Восстановить доверие между Москвой и Вашингтоном можно и нужно, Россия и США, будучи великими державами, исторически несут особую ответственность за судьбы мира, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью "Коммерсанту" на вопрос, возможно ли восстановить атмосферу доверия между Россией и США, Патрушев ответил: "Делать это можно и нужно". "Россия и США как великие державы исторически несут особую ответственность за судьбы мира. И опыт прошлых десятилетий или даже столетий показывает, что в наиболее непростые, кризисные моменты нашим странам всегда удавалось преодолеть разногласия. Думаю, что сегодня первым шагом могло бы стать именно совместное обращение к этому историческому опыту, который мог бы послужить символической основой для перезапуска российско-американского диалога", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20250314/putin-2005111556.html
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россия, сша, москва, николай патрушев
Россия, США, Москва, Николай Патрушев
Патрушев призвал восстановить доверие между Россией и США
Патрушев: Россия и США исторически несут особую ответственность за судьбы мира