https://ria.ru/20250421/patrushev-2012581781.html

Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике

Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025

Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике

США могут проявить интерес к совместному решению задач, накопившихся в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:06:00+03:00

2025-04-21T18:06:00+03:00

2025-04-21T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США могут проявить интерес к совместному решению задач, накопившихся в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня видим и предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в Арктике. Нормальное взаимодействие в деле развития Арктики еще первой администрацией Дональда Трампа рассматривалось как перспективное направление развития диалога Москвы и Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Не исключено, что и на сей раз США обратят внимание на этот регион и проявят интерес к совместному решению накопившихся там задач. А их немало – укрепление атмосферы доверия, экономические проекты, развитие транспортного потенциала, защита экосистем и многое другое", - добавил он.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, арктика, сша, россия, николай патрушев, дональд трамп