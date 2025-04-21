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Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025
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18:06 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012581781.html
Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике
Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике
США могут проявить интерес к совместному решению задач, накопившихся в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:06:00+03:00
2025-04-21T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США могут проявить интерес к совместному решению задач, накопившихся в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня видим и предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в Арктике. Нормальное взаимодействие в деле развития Арктики еще первой администрацией Дональда Трампа рассматривалось как перспективное направление развития диалога Москвы и Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Не исключено, что и на сей раз США обратят внимание на этот регион и проявят интерес к совместному решению накопившихся там задач. А их немало – укрепление атмосферы доверия, экономические проекты, развитие транспортного потенциала, защита экосистем и многое другое", - добавил он.
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цены на нефть, арктика, сша, россия, николай патрушев, дональд трамп
Цены на нефть, Арктика, США, Россия, Николай Патрушев, Дональд Трамп
Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике

Патрушев: США могут проявить интерес к совместному решению задач в Арктике

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США могут проявить интерес к совместному решению задач, накопившихся в Арктике, есть предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Сегодня видим и предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в Арктике. Нормальное взаимодействие в деле развития Арктики еще первой администрацией Дональда Трампа рассматривалось как перспективное направление развития диалога Москвы и Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
«
"Не исключено, что и на сей раз США обратят внимание на этот регион и проявят интерес к совместному решению накопившихся там задач. А их немало – укрепление атмосферы доверия, экономические проекты, развитие транспортного потенциала, защита экосистем и многое другое", - добавил он.
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Цены на нефтьАрктикаСШАРоссияНиколай ПатрушевДональд Трамп
 
 
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