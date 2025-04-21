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Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.04.2025
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18:06 21.04.2025 (обновлено: 19:09 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012581537.html
Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев
Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.04.2025
Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев
Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений, отечественный Военно-морской флот может дать адекватный ответ на любые угрозы, заявил... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:06:00+03:00
2025-04-21T19:09:00+03:00
безопасность
россия
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николай патрушев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений, отечественный Военно-морской флот может дать адекватный ответ на любые угрозы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".&quot;У нас нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений&quot;, — подчеркнул он.При этом, как отметил Патрушев, сейчас между США и КНР происходит усиленная конкуренция в этой сфере. "В любом случае принятые Пекином планы и программы кораблестроения значительно масштабнее американских. Что касается нашего флота, по своей совокупной мощи ВМФ России — один из сильнейших в мире, а наши моряки всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением", — добавил помощник президента.По словам Патрушева, сегодня развитие ВМФ России происходит по траектории, соответствующей приоритетам национальной безопасности в количественном и качественном отношении."Реализуется масштабная программа модернизации флота, ведется разработка и внедрение самых современных, прорывных технологий — например, отдельное внимание уделяется созданию безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, оттачиванию тактики их применения и действий совместно с основными силами флота", — пояснил помощник главы государства.В результате в стране уже создан и продолжает развиваться мощный современный и сбалансированный ВМФ, способный дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане как у наших берегов, так и в его отдаленных районах, подчеркнул Патрушев.В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию.
https://ria.ru/20250306/peskov-2003495928.html
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безопасность, россия, сша, китай, николай патрушев
Безопасность, Россия, США, Китай, Николай Патрушев
Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев

Патрушев: Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений, отечественный Военно-морской флот может дать адекватный ответ на любые угрозы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".
«

"У нас нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений", — подчеркнул он.

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В Кремле объяснили, почему Европе не выиграть у России в гонке вооружений
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При этом, как отметил Патрушев, сейчас между США и КНР происходит усиленная конкуренция в этой сфере.
"В любом случае принятые Пекином планы и программы кораблестроения значительно масштабнее американских. Что касается нашего флота, по своей совокупной мощи ВМФ России — один из сильнейших в мире, а наши моряки всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением", — добавил помощник президента.
По словам Патрушева, сегодня развитие ВМФ России происходит по траектории, соответствующей приоритетам национальной безопасности в количественном и качественном отношении.
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"Реализуется масштабная программа модернизации флота, ведется разработка и внедрение самых современных, прорывных технологий — например, отдельное внимание уделяется созданию безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, оттачиванию тактики их применения и действий совместно с основными силами флота", — пояснил помощник главы государства.
В результате в стране уже создан и продолжает развиваться мощный современный и сбалансированный ВМФ, способный дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане как у наших берегов, так и в его отдаленных районах, подчеркнул Патрушев.
В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию.
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