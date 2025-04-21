https://ria.ru/20250421/patrushev-2012581537.html

Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев

Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.04.2025

Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев

Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений, отечественный Военно-морской флот может дать адекватный ответ на любые угрозы, заявил... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:06:00+03:00

2025-04-21T18:06:00+03:00

2025-04-21T19:09:00+03:00

безопасность

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николай патрушев

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений, отечественный Военно-морской флот может дать адекватный ответ на любые угрозы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту"."У нас нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений", — подчеркнул он.При этом, как отметил Патрушев, сейчас между США и КНР происходит усиленная конкуренция в этой сфере. "В любом случае принятые Пекином планы и программы кораблестроения значительно масштабнее американских. Что касается нашего флота, по своей совокупной мощи ВМФ России — один из сильнейших в мире, а наши моряки всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением", — добавил помощник президента.По словам Патрушева, сегодня развитие ВМФ России происходит по траектории, соответствующей приоритетам национальной безопасности в количественном и качественном отношении."Реализуется масштабная программа модернизации флота, ведется разработка и внедрение самых современных, прорывных технологий — например, отдельное внимание уделяется созданию безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, оттачиванию тактики их применения и действий совместно с основными силами флота", — пояснил помощник главы государства.В результате в стране уже создан и продолжает развиваться мощный современный и сбалансированный ВМФ, способный дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане как у наших берегов, так и в его отдаленных районах, подчеркнул Патрушев.В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20250306/peskov-2003495928.html

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546605.html

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660063.html

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безопасность, россия, сша, китай, николай патрушев