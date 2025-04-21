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Пожарная безопасность пасхальных богослужений в Москве обеспечена
Пожарная безопасность пасхальных богослужений в Москве обеспечена - РИА Новости, 21.04.2025
Пожарная безопасность пасхальных богослужений в Москве обеспечена
Пожарная безопасность пасхальных богослужений в Москве обеспечена в полном объеме, все мероприятия прошли без серьезных происшествий, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:57:00+03:00
2025-04-21T13:57:00+03:00
2025-04-21T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожарная безопасность пасхальных богослужений в Москве обеспечена в полном объеме, все мероприятия прошли без серьезных происшествий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В ночь с 19 на 20 апреля пасхальные богослужения состоялись в почти 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 650 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, серьезных происшествий не допущено", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника были проведены комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах. "Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - добавил Бирюков. -0-
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пасха
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пасха
Пожарная безопасность пасхальных богослужений в Москве обеспечена
Петр Бирюков: в Москве обеспечена пожарная безопасность пасхальных богослужений
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожарная безопасность пасхальных богослужений в Москве обеспечена в полном объеме, все мероприятия прошли без серьезных происшествий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ночь с 19 на 20 апреля пасхальные богослужения состоялись в почти 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 650 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, серьезных происшествий не допущено", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника были проведены комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах.
"Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - добавил Бирюков. -0-