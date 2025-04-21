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Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского

Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского - РИА Новости, 21.04.2025

Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского

Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в понедельник в память о папе Римском Франциске, сообщила мэр города Анн Идальго. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:07:00+03:00

2025-04-21T15:07:00+03:00

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париж

франция

великобритания

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анн идальго

елизавета ii

в мире

умер папа римский франциск

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ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в понедельник в память о папе Римском Франциске, сообщила мэр города Анн Идальго. "Огни Эйфелевой башни будут выключены вечером в понедельник, 21 апреля, чтобы почтить память понтифика. С 2013 года папа Франциск воплощает вселенское послание солидарности, мира и гуманизма. В эти часы траура я выражаю от себя и от имени всех парижан искренние соболезнования католикам Парижа, Франции и всего мира, которые сегодня скорбят по нему. Пусть его универсальное послание продолжит вдохновлять грядущие поколения", - написала мэр в коммюнике. Подсветку Эйфелевой башни ранее выключали в день смерти королевы Великобритании Елизаветы II и в день атаки ХАМАС против Израиля. Ранее колокола парижского собора Нотр-Дам прозвонили 88 раз в честь памяти о почившем папе. На понедельник в соборе Парижской Богоматери запланированы две мессы в его честь. Службы пройдут и в других католических соборах Франции. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

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париж, франция, великобритания, франциск (хорхе марио бергольо), анн идальго, елизавета ii, в мире, умер папа римский франциск