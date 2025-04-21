https://ria.ru/20250421/parizh-2012529177.html
Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского
Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского
Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в понедельник в память о папе Римском Франциске, сообщила мэр города Анн Идальго. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:07:00+03:00
2025-04-21T15:07:00+03:00
2025-04-21T15:17:00+03:00
париж
франция
великобритания
франциск (хорхе марио бергольо)
анн идальго
елизавета ii
в мире
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155234/41/1552344155_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8db8c4b5276029cb506a3fa5e0fad4b1.jpg
ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в понедельник в память о папе Римском Франциске, сообщила мэр города Анн Идальго. "Огни Эйфелевой башни будут выключены вечером в понедельник, 21 апреля, чтобы почтить память понтифика. С 2013 года папа Франциск воплощает вселенское послание солидарности, мира и гуманизма. В эти часы траура я выражаю от себя и от имени всех парижан искренние соболезнования католикам Парижа, Франции и всего мира, которые сегодня скорбят по нему. Пусть его универсальное послание продолжит вдохновлять грядущие поколения", - написала мэр в коммюнике. Подсветку Эйфелевой башни ранее выключали в день смерти королевы Великобритании Елизаветы II и в день атаки ХАМАС против Израиля. Ранее колокола парижского собора Нотр-Дам прозвонили 88 раз в честь памяти о почившем папе. На понедельник в соборе Парижской Богоматери запланированы две мессы в его честь. Службы пройдут и в других католических соборах Франции. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html
париж
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155234/41/1552344155_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e8fe7e8e8a71e068c50120733b60db7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, франция, великобритания, франциск (хорхе марио бергольо), анн идальго, елизавета ii, в мире, умер папа римский франциск
Париж, Франция, Великобритания, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Анн Идальго, Елизавета II, В мире, Умер папа римский Франциск
Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского
Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в память о папе римском Франциске