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Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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15:07 21.04.2025 (обновлено: 15:17 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/parizh-2012529177.html
Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского
Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского
Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в понедельник в память о папе Римском Франциске, сообщила мэр города Анн Идальго. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:07:00+03:00
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париж
франция
великобритания
франциск (хорхе марио бергольо)
анн идальго
елизавета ii
в мире
умер папа римский франциск
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ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в понедельник в память о папе Римском Франциске, сообщила мэр города Анн Идальго. "Огни Эйфелевой башни будут выключены вечером в понедельник, 21 апреля, чтобы почтить память понтифика. С 2013 года папа Франциск воплощает вселенское послание солидарности, мира и гуманизма. В эти часы траура я выражаю от себя и от имени всех парижан искренние соболезнования католикам Парижа, Франции и всего мира, которые сегодня скорбят по нему. Пусть его универсальное послание продолжит вдохновлять грядущие поколения", - написала мэр в коммюнике. Подсветку Эйфелевой башни ранее выключали в день смерти королевы Великобритании Елизаветы II и в день атаки ХАМАС против Израиля. Ранее колокола парижского собора Нотр-Дам прозвонили 88 раз в честь памяти о почившем папе. На понедельник в соборе Парижской Богоматери запланированы две мессы в его честь. Службы пройдут и в других католических соборах Франции. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html
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париж, франция, великобритания, франциск (хорхе марио бергольо), анн идальго, елизавета ii, в мире, умер папа римский франциск
Париж, Франция, Великобритания, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Анн Идальго, Елизавета II, В мире, Умер папа римский Франциск
Подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы почтить память папы римского

Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в память о папе римском Франциске

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Подсветку Эйфелевой башни в Париже отключат в понедельник в память о папе Римском Франциске, сообщила мэр города Анн Идальго.
"Огни Эйфелевой башни будут выключены вечером в понедельник, 21 апреля, чтобы почтить память понтифика. С 2013 года папа Франциск воплощает вселенское послание солидарности, мира и гуманизма. В эти часы траура я выражаю от себя и от имени всех парижан искренние соболезнования католикам Парижа, Франции и всего мира, которые сегодня скорбят по нему. Пусть его универсальное послание продолжит вдохновлять грядущие поколения", - написала мэр в коммюнике.
Подсветку Эйфелевой башни ранее выключали в день смерти королевы Великобритании Елизаветы II и в день атаки ХАМАС против Израиля.
Ранее колокола парижского собора Нотр-Дам прозвонили 88 раз в честь памяти о почившем папе.
На понедельник в соборе Парижской Богоматери запланированы две мессы в его честь. Службы пройдут и в других католических соборах Франции.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
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