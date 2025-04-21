Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского
Глава Всемирного союза староверов назвал трех вероятных преемников папы римского
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Общавшийся лично с папой Римским Франциском председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал РИА Новости о трех возможных претендентах на папский престол, по его мнению ими могут стать кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролина и Маттео Дзуппи.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
Умер папа римский Франциск
Вчера, 10:52
«
"Из возможных претендентов на престол, это кардинал Глаудио Гуджеротти, который возглавляет комиссию восточных церквей (префект Дикастерии по делам восточных церквей - ред.), в его юрисдикцию входят вопросы Украины и всех восточных церквей. Он - серьёзный игрок, его папа Франциск выделял, даже поручал ему проводить пятничную службу вместо себя", - сказал Севастьянов.
Вторым возможным кандидатом Севастьянов назвал замсекретаря по отношениям с государствами кардинала Пьетро Паролина,
По мнению Севастьянова третьим возможным кандидатом может стать кардинал Маттео Дзуппи - посланник папы Римского, приезжавший два года назад в Москву для обсуждения ситуации на Украине.
«
"И кардинал Дзуппи, и Паролина являются, с одной стороны, учениками и последователями папы Франциска - они оба были возведены в кардинальское достоинство понтификом. А с другой стороны, оба понимают необходимость переговорного процесса между противоборствующими странами. Поэтому кардинал Дзуппи также важный претендентом на этот пост", - сказал собеседник агентства.
Севастьянов подчеркнул, что многие католики сегодня заинтересованы в том, чтобы папа Римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II.
Папа Римский призвал Европу снять санкции с России
16 февраля, 22:07