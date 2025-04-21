https://ria.ru/20250421/papa-2012624680.html

Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского

Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского - РИА Новости, 21.04.2025

Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского

Общавшийся лично с папой Римским Франциском председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал РИА Новости о трех возможных претендентах на... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:01:00+03:00

2025-04-21T23:01:00+03:00

2025-04-21T23:01:00+03:00

религия

украина

америка

европа

франциск (хорхе марио бергольо)

маттео дзуппи

пьетро паролин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012571380_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_ea510949955279a2bcf1743b9c4d0e23.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Общавшийся лично с папой Римским Франциском председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал РИА Новости о трех возможных претендентах на папский престол, по его мнению ими могут стать кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролина и Маттео Дзуппи. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Из возможных претендентов на престол, это кардинал Глаудио Гуджеротти, который возглавляет комиссию восточных церквей (префект Дикастерии по делам восточных церквей - ред.), в его юрисдикцию входят вопросы Украины и всех восточных церквей. Он - серьёзный игрок, его папа Франциск выделял, даже поручал ему проводить пятничную службу вместо себя", - сказал Севастьянов. Вторым возможным кандидатом Севастьянов назвал замсекретаря по отношениям с государствами кардинала Пьетро Паролина, "Он является идейным последователем папы и очень серьезным игроком в деле продвижения мира во всем мире, налаживания связей между Америкой, Европой, Россией и Китаем. И, конечно, продвижения самой католической церкви", - сказал Севастьянов. По мнению Севастьянова третьим возможным кандидатом может стать кардинал Маттео Дзуппи - посланник папы Римского, приезжавший два года назад в Москву для обсуждения ситуации на Украине. "И кардинал Дзуппи, и Паролина являются, с одной стороны, учениками и последователями папы Франциска - они оба были возведены в кардинальское достоинство понтификом. А с другой стороны, оба понимают необходимость переговорного процесса между противоборствующими странами. Поэтому кардинал Дзуппи также важный претендентом на этот пост", - сказал собеседник агентства. Севастьянов подчеркнул, что многие католики сегодня заинтересованы в том, чтобы папа Римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II.

https://ria.ru/20250421/papa-2012469662.html

https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html

украина

америка

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, америка, европа, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи, пьетро паролин