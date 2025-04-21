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Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
23:01 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/papa-2012624680.html
Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского
Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского
Общавшийся лично с папой Римским Франциском председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал РИА Новости о трех возможных претендентах на... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:01:00+03:00
2025-04-21T23:01:00+03:00
религия
украина
америка
европа
франциск (хорхе марио бергольо)
маттео дзуппи
пьетро паролин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Общавшийся лично с папой Римским Франциском председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал РИА Новости о трех возможных претендентах на папский престол, по его мнению ими могут стать кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролина и Маттео Дзуппи. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Из возможных претендентов на престол, это кардинал Глаудио Гуджеротти, который возглавляет комиссию восточных церквей (префект Дикастерии по делам восточных церквей - ред.), в его юрисдикцию входят вопросы Украины и всех восточных церквей. Он - серьёзный игрок, его папа Франциск выделял, даже поручал ему проводить пятничную службу вместо себя", - сказал Севастьянов. Вторым возможным кандидатом Севастьянов назвал замсекретаря по отношениям с государствами кардинала Пьетро Паролина, "Он является идейным последователем папы и очень серьезным игроком в деле продвижения мира во всем мире, налаживания связей между Америкой, Европой, Россией и Китаем. И, конечно, продвижения самой католической церкви", - сказал Севастьянов. По мнению Севастьянова третьим возможным кандидатом может стать кардинал Маттео Дзуппи - посланник папы Римского, приезжавший два года назад в Москву для обсуждения ситуации на Украине. "И кардинал Дзуппи, и Паролина являются, с одной стороны, учениками и последователями папы Франциска - они оба были возведены в кардинальское достоинство понтификом. А с другой стороны, оба понимают необходимость переговорного процесса между противоборствующими странами. Поэтому кардинал Дзуппи также важный претендентом на этот пост", - сказал собеседник агентства. Севастьянов подчеркнул, что многие католики сегодня заинтересованы в том, чтобы папа Римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II.
https://ria.ru/20250421/papa-2012469662.html
https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html
https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999722569.html
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украина, америка, европа, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи, пьетро паролин
Религия, Украина, Америка, Европа, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Маттео Дзуппи, Пьетро Паролин
Глава Всемирного союза староверов назвал вероятных преемников папы римского

Глава Всемирного союза староверов назвал трех вероятных преемников папы римского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Общавшийся лично с папой Римским Франциском председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал РИА Новости о трех возможных претендентах на папский престол, по его мнению ими могут стать кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролина и Маттео Дзуппи.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Умер папа римский Франциск
Вчера, 10:52
«
"Из возможных претендентов на престол, это кардинал Глаудио Гуджеротти, который возглавляет комиссию восточных церквей (префект Дикастерии по делам восточных церквей - ред.), в его юрисдикцию входят вопросы Украины и всех восточных церквей. Он - серьёзный игрок, его папа Франциск выделял, даже поручал ему проводить пятничную службу вместо себя", - сказал Севастьянов.
Вторым возможным кандидатом Севастьянов назвал замсекретаря по отношениям с государствами кардинала Пьетро Паролина,
"Он является идейным последователем папы и очень серьезным игроком в деле продвижения мира во всем мире, налаживания связей между Америкой, Европой, Россией и Китаем. И, конечно, продвижения самой католической церкви", - сказал Севастьянов.
По мнению Севастьянова третьим возможным кандидатом может стать кардинал Маттео Дзуппи - посланник папы Римского, приезжавший два года назад в Москву для обсуждения ситуации на Украине.
Папа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день. 2018 год - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Папа-революционер. Чем запомнится Франциск — самый необычный понтифик
Вчера, 13:12
«
"И кардинал Дзуппи, и Паролина являются, с одной стороны, учениками и последователями папы Франциска - они оба были возведены в кардинальское достоинство понтификом. А с другой стороны, оба понимают необходимость переговорного процесса между противоборствующими странами. Поэтому кардинал Дзуппи также важный претендентом на этот пост", - сказал собеседник агентства.
Севастьянов подчеркнул, что многие католики сегодня заинтересованы в том, чтобы папа Римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Папа Римский призвал Европу снять санкции с России
16 февраля, 22:07
 
РелигияУкраинаАмерикаЕвропаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Маттео ДзуппиПьетро Паролин
 
 
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