https://ria.ru/20250421/papa-2012623657.html

Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни

Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни - РИА Новости, 21.04.2025

Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни

Российская оперная певица Светлана Касьян рассказала, что папа Римский Франциск, с которым она общалась многие годы, наполнил ее душу светом и верой в добро,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:54:00+03:00

2025-04-21T22:54:00+03:00

2025-04-21T22:54:00+03:00

ватикан

россия

батуми

франциск (хорхе марио бергольо)

большой театр

римско-католическая церковь

в мире

рим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898918381_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_32627c43d9b5c59be73fbce66720f8e7.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян рассказала, что папа Римский Франциск, с которым она общалась многие годы, наполнил ее душу светом и верой в добро, благословил ее детей, и оставленный им свет будет сиять всегда. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "У меня никогда не было родного отца, но папа Римский наполнил светом мою душу, верой в добро и правду. Мои дети с момента их появления на свет были благословенны папой - и сейчас не только я и наша семья потеряли папу, весь мир потерял… Но он оставил после себя столько доброго, хорошего, что этот свет теперь будет сиять всегда", - написала Касьян в социальной сети Facebook*."Для меня и для нашей семьи это потеря самого близкого человека. Мы тебя очень любим", - отметила российская оперная певица. Касьян родилась в 1984 году в Батуми, закончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, в 2010 году дебютировала в Большом театре в опере "Снегурочка" Римского-Корсакова. В 2013 году она выступила в Риме с сольным концертом, организованным под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре, и была принята папой Франциском на аудиенции. Супруг певицы - глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов - также поддерживал общение с понтификом, по его словам, в переписке и в ходе аудиенций во время поездок в Ватикан. О встречах семьи с папой Франциском и дружеских отношениях свидетельствуют их совместные фотографии с аудиенций, распространенные в СМИ и соцсетях в интернете. В 2019 году папа Франциск удостоил Светлану Касьян рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в области культуры. К 85-летию папы Франциска Касьян посвятила ему в 2021 году своей первый сольный альбом Fratelli Tutti. А в декабре минувшего 2024 года папа римский Франциск в честь "Юбилейного года", которым в Римско-католической церкви был провозглашен 2025 год, возвел Севастьянова и Касьян в дворянское звание.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250421/vatikan-2012615527.html

https://ria.ru/20250421/papa-2012617156.html

https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

ватикан

россия

батуми

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, россия, батуми, франциск (хорхе марио бергольо), большой театр, римско-католическая церковь, в мире, рим