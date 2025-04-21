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Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни - РИА Новости, 21.04.2025
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22:54 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/papa-2012623657.html
Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни
Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни - РИА Новости, 21.04.2025
Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни
Российская оперная певица Светлана Касьян рассказала, что папа Римский Франциск, с которым она общалась многие годы, наполнил ее душу светом и верой в добро,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:54:00+03:00
2025-04-21T22:54:00+03:00
ватикан
россия
батуми
франциск (хорхе марио бергольо)
большой театр
римско-католическая церковь
в мире
рим
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян рассказала, что папа Римский Франциск, с которым она общалась многие годы, наполнил ее душу светом и верой в добро, благословил ее детей, и оставленный им свет будет сиять всегда. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. &quot;У меня никогда не было родного отца, но папа Римский наполнил светом мою душу, верой в добро и правду. Мои дети с момента их появления на свет были благословенны папой - и сейчас не только я и наша семья потеряли папу, весь мир потерял… Но он оставил после себя столько доброго, хорошего, что этот свет теперь будет сиять всегда&quot;, - написала Касьян в социальной сети Facebook*."Для меня и для нашей семьи это потеря самого близкого человека. Мы тебя очень любим", - отметила российская оперная певица. Касьян родилась в 1984 году в Батуми, закончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, в 2010 году дебютировала в Большом театре в опере "Снегурочка" Римского-Корсакова. В 2013 году она выступила в Риме с сольным концертом, организованным под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре, и была принята папой Франциском на аудиенции. Супруг певицы - глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов - также поддерживал общение с понтификом, по его словам, в переписке и в ходе аудиенций во время поездок в Ватикан. О встречах семьи с папой Франциском и дружеских отношениях свидетельствуют их совместные фотографии с аудиенций, распространенные в СМИ и соцсетях в интернете. В 2019 году папа Франциск удостоил Светлану Касьян рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в области культуры. К 85-летию папы Франциска Касьян посвятила ему в 2021 году своей первый сольный альбом Fratelli Tutti. А в декабре минувшего 2024 года папа римский Франциск в честь "Юбилейного года", которым в Римско-католической церкви был провозглашен 2025 год, возвел Севастьянова и Касьян в дворянское звание.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250421/vatikan-2012615527.html
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ватикан, россия, батуми, франциск (хорхе марио бергольо), большой театр, римско-католическая церковь, в мире, рим
Ватикан, Россия, Батуми, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Большой театр, Римско-католическая церковь, В мире, Рим
Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни

Касьян рассказала, что папа римский наполнил ее душу светом и верой в добро

© Фото : личный архив Светланы КасьянСветлана Касьян на встрече с Папой Римским
Светлана Касьян на встрече с Папой Римским - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : личный архив Светланы Касьян
Светлана Касьян на встрече с Папой Римским. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян рассказала, что папа Римский Франциск, с которым она общалась многие годы, наполнил ее душу светом и верой в добро, благословил ее детей, и оставленный им свет будет сиять всегда.
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
Фотография скончавшегося папы римского Франциска в соборе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Ватикане назвали причину смерти папы римского
Вчера, 21:06
«

"У меня никогда не было родного отца, но папа Римский наполнил светом мою душу, верой в добро и правду. Мои дети с момента их появления на свет были благословенны папой - и сейчас не только я и наша семья потеряли папу, весь мир потерял… Но он оставил после себя столько доброго, хорошего, что этот свет теперь будет сиять всегда", - написала Касьян в социальной сети Facebook*.

«
"Для меня и для нашей семьи это потеря самого близкого человека. Мы тебя очень любим", - отметила российская оперная певица.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Папа римский завещал быть похороненным в простой гробнице
Вчера, 21:35
Касьян родилась в 1984 году в Батуми, закончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, в 2010 году дебютировала в Большом театре в опере "Снегурочка" Римского-Корсакова. В 2013 году она выступила в Риме с сольным концертом, организованным под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре, и была принята папой Франциском на аудиенции. Супруг певицы - глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов - также поддерживал общение с понтификом, по его словам, в переписке и в ходе аудиенций во время поездок в Ватикан. О встречах семьи с папой Франциском и дружеских отношениях свидетельствуют их совместные фотографии с аудиенций, распространенные в СМИ и соцсетях в интернете.
В 2019 году папа Франциск удостоил Светлану Касьян рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в области культуры. К 85-летию папы Франциска Касьян посвятила ему в 2021 году своей первый сольный альбом Fratelli Tutti. А в декабре минувшего 2024 года папа римский Франциск в честь "Юбилейного года", которым в Римско-католической церкви был провозглашен 2025 год, возвел Севастьянова и Касьян в дворянское звание.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Папа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день. 2018 год - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Папа-революционер. Чем запомнится Франциск — самый необычный понтифик
Вчера, 13:12
 
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