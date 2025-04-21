Певица Касьян рассказала о роли папы римского в ее жизни
Касьян рассказала, что папа римский наполнил ее душу светом и верой в добро
© Фото : личный архив Светланы КасьянСветлана Касьян на встрече с Папой Римским
© Фото : личный архив Светланы Касьян
Светлана Касьян на встрече с Папой Римским. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российская оперная певица Светлана Касьян рассказала, что папа Римский Франциск, с которым она общалась многие годы, наполнил ее душу светом и верой в добро, благословил ее детей, и оставленный им свет будет сиять всегда.
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"У меня никогда не было родного отца, но папа Римский наполнил светом мою душу, верой в добро и правду. Мои дети с момента их появления на свет были благословенны папой - и сейчас не только я и наша семья потеряли папу, весь мир потерял… Но он оставил после себя столько доброго, хорошего, что этот свет теперь будет сиять всегда", - написала Касьян в социальной сети Facebook*.
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"Для меня и для нашей семьи это потеря самого близкого человека. Мы тебя очень любим", - отметила российская оперная певица.
Касьян родилась в 1984 году в Батуми, закончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, в 2010 году дебютировала в Большом театре в опере "Снегурочка" Римского-Корсакова. В 2013 году она выступила в Риме с сольным концертом, организованным под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре, и была принята папой Франциском на аудиенции. Супруг певицы - глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов - также поддерживал общение с понтификом, по его словам, в переписке и в ходе аудиенций во время поездок в Ватикан. О встречах семьи с папой Франциском и дружеских отношениях свидетельствуют их совместные фотографии с аудиенций, распространенные в СМИ и соцсетях в интернете.
В 2019 году папа Франциск удостоил Светлану Касьян рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в области культуры. К 85-летию папы Франциска Касьян посвятила ему в 2021 году своей первый сольный альбом Fratelli Tutti. А в декабре минувшего 2024 года папа римский Франциск в честь "Юбилейного года", которым в Римско-католической церкви был провозглашен 2025 год, возвел Севастьянова и Касьян в дворянское звание.