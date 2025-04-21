https://ria.ru/20250421/papa-2012623245.html

Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе

Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе - РИА Новости, 21.04.2025

Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе

Посольство России в Буэнос-Айресе приспустило государственный флаг России в связи с объявленным президентом Аргентины Хавьером Милеем трауром из-за кончины папы РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:49:00+03:00

2025-04-21T22:49:00+03:00

2025-04-21T22:49:00+03:00

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франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Посольство России в Буэнос-Айресе приспустило государственный флаг России в связи с объявленным президентом Аргентины Хавьером Милеем трауром из-за кончины папы Римского Франциска, сообщает дипмиссия в Telegram-канале. "В связи с объявленным президентом Хавьером Милеем в Аргентине общенациональным трауром посольство России в Буэнос-Айресе приспустило на своём здании государственный флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении в посольства.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

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в мире, россия, буэнос-айрес (город), аргентина, франциск (хорхе марио бергольо)