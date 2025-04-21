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Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе - РИА Новости, 21.04.2025
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22:49 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/papa-2012623245.html
Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе
Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе - РИА Новости, 21.04.2025
Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе
Посольство России в Буэнос-Айресе приспустило государственный флаг России в связи с объявленным президентом Аргентины Хавьером Милеем трауром из-за кончины папы РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:49:00+03:00
2025-04-21T22:49:00+03:00
в мире
россия
буэнос-айрес (город)
аргентина
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Посольство России в Буэнос-Айресе приспустило государственный флаг России в связи с объявленным президентом Аргентины Хавьером Милеем трауром из-за кончины папы Римского Франциска, сообщает дипмиссия в Telegram-канале. &quot;В связи с объявленным президентом Хавьером Милеем в Аргентине общенациональным трауром посольство России в Буэнос-Айресе приспустило на своём здании государственный флаг Российской Федерации&quot;, - говорится в сообщении в посольства.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html
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в мире, россия, буэнос-айрес (город), аргентина, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Россия, Буэнос-Айрес (город), Аргентина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Посольство России в Аргентине приспустило флаг из-за траура по папе

Посольство РФ в Буэнос-Айресе приспустило флаг из-за траура по папе Франциску

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Посольство России в Буэнос-Айресе приспустило государственный флаг России в связи с объявленным президентом Аргентины Хавьером Милеем трауром из-за кончины папы Римского Франциска, сообщает дипмиссия в Telegram-канале.
«

"В связи с объявленным президентом Хавьером Милеем в Аргентине общенациональным трауром посольство России в Буэнос-Айресе приспустило на своём здании государственный флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении в посольства.

Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому
Вчера, 22:31
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
 
В миреРоссияБуэнос-Айрес (город)АргентинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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