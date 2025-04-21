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Трамп может приехать на похороны папы римского, пишут СМИ
Трамп может приехать на похороны папы римского, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2025
Трамп может приехать на похороны папы римского, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп может поехать на похороны папы Римского Франциска, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники, знакомые с его планами. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:06:00+03:00
2025-04-21T20:06:00+03:00
2025-04-21T20:18:00+03:00
умер папа римский франциск
франциск (хорхе марио бергольо)
дональд трамп
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может поехать на похороны папы Римского Франциска, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники, знакомые с его планами."Президент Трамп может поехать на похороны скончавшегося папы Римского Франциска в Ватикан позже на этой неделе", - заявили газете неназванные источники.Сам президент Трамп заявил журналистам в понедельник, что пока не знает, поедет ли он на похороны."Я пока не знаю. Сейчас мы это обсудим. Мне нужно проверить расписание", - заявил президент во время праздничного мероприятия по случаю Пасхи в Белом доме.Ранее Трамп отдал распоряжение приспустить американские флаги в память о папе Римском Франциске.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Решение о месте и времени похорон понтифика пока не принято. Традиционно погребение умершего папы Римского происходит в течение четырех-шести дней после смерти.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012548913.html
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умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, в мире, сша, ватикан
Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дональд Трамп, В мире, США, Ватикан
Трамп может приехать на похороны папы римского, пишут СМИ
NYP: Трамп может приехать на похороны папы Франциска