https://ria.ru/20250421/papa-2012584034.html
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил РИА Новости, что будет представлять РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:22:00+03:00
2025-04-21T18:22:00+03:00
2025-04-21T18:34:00+03:00
религия
умер папа римский франциск
ватикан
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил РИА Новости, что будет представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска.Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет."По благословению святейшего патриарха Кирилла представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска буду я", - сказал митрополит Антоний РИА Новости.Дата похорон пока Ватиканом не объявлена.
https://ria.ru/20250421/smert-2012519688.html
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умер папа римский франциск, ватикан
Религия, Умер папа римский Франциск, Ватикан
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска
Глава ОВЦС митрополит Антоний представит РПЦ на похоронах папы Франциска