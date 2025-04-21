https://ria.ru/20250421/papa-2012584034.html

Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска

Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025

Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил РИА Новости, что будет представлять РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:22:00+03:00

2025-04-21T18:22:00+03:00

2025-04-21T18:34:00+03:00

религия

умер папа римский франциск

ватикан

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил РИА Новости, что будет представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска.Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет."По благословению святейшего патриарха Кирилла представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска буду я", - сказал митрополит Антоний РИА Новости.Дата похорон пока Ватиканом не объявлена.

https://ria.ru/20250421/smert-2012519688.html

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

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умер папа римский франциск, ватикан