Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:22 21.04.2025 (обновлено: 18:34 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012584034.html
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил РИА Новости, что будет представлять РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:22:00+03:00
2025-04-21T18:34:00+03:00
религия
умер папа римский франциск
ватикан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922037566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a2fb8a40c07720985615a08a0009bb5.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил РИА Новости, что будет представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска.Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет."По благословению святейшего патриарха Кирилла представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска буду я", - сказал митрополит Антоний РИА Новости.Дата похорон пока Ватиканом не объявлена.
https://ria.ru/20250421/smert-2012519688.html
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922037566_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d982aeb12c8fdb130added1921df961e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
умер папа римский франциск, ватикан
Религия, Умер папа римский Франциск, Ватикан
Митрополит Антоний будет представлять РПЦ на похоронах папы Франциска

Глава ОВЦС митрополит Антоний представит РПЦ на похоронах папы Франциска

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Антоний (Антон Севрюк)
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Антоний (Антон Севрюк) - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Антоний (Антон Севрюк). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил РИА Новости, что будет представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска.
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска
Вчера, 14:23
"По благословению святейшего патриарха Кирилла представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска буду я", - сказал митрополит Антоний РИА Новости.
Дата похорон пока Ватиканом не объявлена.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
 
РелигияУмер папа римский ФранцискВатикан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала