https://ria.ru/20250421/papa-2012564786.html

Папа римский в высшей степени положительно относился к России, заявил Путин

Папа римский в высшей степени положительно относился к России, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Папа римский в высшей степени положительно относился к России, заявил Путин

Россия будет помнить хорошее отношение папы Римского Франциска, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:12:00+03:00

2025-04-21T17:12:00+03:00

2025-04-21T17:14:00+03:00

религия

россия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

умер папа римский франциск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012503314_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_aa822eaa796061ee4be60b724839631a.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия будет помнить хорошее отношение папы Римского Франциска, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл сообщил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск. Ему было 88 лет. "Этот человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России, и мы это будем помнить", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России". Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.

https://ria.ru/20250421/putin-2012551312.html

https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html

россия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, умер папа римский франциск