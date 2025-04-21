Рейтинг@Mail.ru
Папа римский в высшей степени положительно относился к России, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:12 21.04.2025 (обновлено: 17:14 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012564786.html
Папа римский в высшей степени положительно относился к России, заявил Путин
Папа римский в высшей степени положительно относился к России, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Папа римский в высшей степени положительно относился к России, заявил Путин
Россия будет помнить хорошее отношение папы Римского Франциска, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:12:00+03:00
2025-04-21T17:14:00+03:00
религия
россия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012503314_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_aa822eaa796061ee4be60b724839631a.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия будет помнить хорошее отношение папы Римского Франциска, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл сообщил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск. Ему было 88 лет. &quot;Этот человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России, и мы это будем помнить&quot;, - сказал Путин журналистам после вручения премии &quot;Служение&quot; в рамках II Всероссийского муниципального форума &quot;Малая родина - сила России&quot;. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
https://ria.ru/20250421/putin-2012551312.html
https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html
россия
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012503314_0:0:1267:951_1920x0_80_0_0_3543a9325c3ec8bb9f4788ee39a2527c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, умер папа римский франциск
Религия, Россия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Умер папа римский Франциск
Папа римский в высшей степени положительно относился к России, заявил Путин

Путин: Россия будет помнить хорошее отношение папы римского к нашей стране

© РИА Новости / Тамара Беляева | Перейти в медиабанкПортрет папы римского Франциска в Соборе Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
Портрет папы римского Франциска в Соборе Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Тамара Беляева
Перейти в медиабанк
Портрет папы римского Франциска в Соборе Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия будет помнить хорошее отношение папы Римского Франциска, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл сообщил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск. Ему было 88 лет.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин рассказал, как папа римский Франциск относился к России
Вчера, 16:39
«

"Этот человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России, и мы это будем помнить", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность.
Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Процедура похорон папы Римского
Вчера, 15:13
 
РелигияРоссияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинУмер папа римский Франциск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала