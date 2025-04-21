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Первая встреча кардиналов после смерти папы римского пройдет во вторник - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
15:39 21.04.2025 (обновлено: 16:13 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012537264.html
Первая встреча кардиналов после смерти папы римского пройдет во вторник
Первая встреча кардиналов после смерти папы римского пройдет во вторник - РИА Новости, 21.04.2025
Первая встреча кардиналов после смерти папы римского пройдет во вторник
Первая конгрегация кардиналов после кончины папы Римского Франциска пройдет во вторник утром, заявил журналистам глава Службы печати Маттео Бруни. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:39:00+03:00
2025-04-21T16:13:00+03:00
религия
умер папа римский франциск
ватикан
римско-католическая церковь
в мире
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
рим
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ВАТИКАН, 21 апр - РИА Новости. Первая конгрегация кардиналов после кончины папы Римского Франциска пройдет во вторник утром, заявил журналистам глава Службы печати Маттео Бруни."Это первый раз, когда они встречаются, они должны принять решения для Церкви, важные с учетом того, что Папа умер. Но это еще не конклав", - заявил Бруни.По его словам, на первую встречу прибудут присутствующие в Риме кардиналы. Им предстоит принятьи решения о месте и времени похороны понтифика, а также перемещении его тела в собор Святого Петра.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html
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умер папа римский франциск, ватикан, римско-католическая церковь, в мире, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), рим
Религия, Умер папа римский Франциск, Ватикан, Римско-католическая церковь, В мире, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Рим
Первая встреча кардиналов после смерти папы римского пройдет во вторник

Первая встреча кардиналов после смерти папы римского Франциска пройдет 22 апреля

© Getty Images / Vatican PoolПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Vatican Pool
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 21 апр - РИА Новости. Первая конгрегация кардиналов после кончины папы Римского Франциска пройдет во вторник утром, заявил журналистам глава Службы печати Маттео Бруни.
«
"Это первый раз, когда они встречаются, они должны принять решения для Церкви, важные с учетом того, что Папа умер. Но это еще не конклав", - заявил Бруни.
По его словам, на первую встречу прибудут присутствующие в Риме кардиналы. Им предстоит принятьи решения о месте и времени похороны понтифика, а также перемещении его тела в собор Святого Петра.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Процедура похорон папы Римского
Вчера, 15:13
 
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