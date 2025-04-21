https://ria.ru/20250421/papa-2012537264.html

Первая встреча кардиналов после смерти папы римского пройдет во вторник

Первая встреча кардиналов после смерти папы римского пройдет во вторник - РИА Новости, 21.04.2025

Первая встреча кардиналов после смерти папы римского пройдет во вторник

Первая конгрегация кардиналов после кончины папы Римского Франциска пройдет во вторник утром, заявил журналистам глава Службы печати Маттео Бруни. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:39:00+03:00

2025-04-21T15:39:00+03:00

2025-04-21T16:13:00+03:00

религия

умер папа римский франциск

ватикан

римско-католическая церковь

в мире

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

рим

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ВАТИКАН, 21 апр - РИА Новости. Первая конгрегация кардиналов после кончины папы Римского Франциска пройдет во вторник утром, заявил журналистам глава Службы печати Маттео Бруни."Это первый раз, когда они встречаются, они должны принять решения для Церкви, важные с учетом того, что Папа умер. Но это еще не конклав", - заявил Бруни.По его словам, на первую встречу прибудут присутствующие в Риме кардиналы. Им предстоит принятьи решения о месте и времени похороны понтифика, а также перемещении его тела в собор Святого Петра.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.

https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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