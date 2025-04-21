https://ria.ru/20250421/papa-2012535424.html

Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского

Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского - РИА Новости, 21.04.2025

Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув роль понтифика в деле построения справедливого... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:30:00+03:00

2025-04-21T15:30:00+03:00

2025-04-21T15:31:00+03:00

религия

в мире

армения

франциск (хорхе марио бергольо)

никол пашинян

умер папа римский франциск

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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув роль понтифика в деле построения справедливого мира. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Глубоко опечален кончиной папы Франциска. Выдающееся лидерство Его Святейшества в деле построения мирного и справедливого мира не может быть забыто. Выражаю соболезнования всем верующим во всем мире в связи с этой большой утратой", - написал Пашинян в соцсети X.

https://ria.ru/20250421/papa-2012534135.html

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в мире, армения, франциск (хорхе марио бергольо), никол пашинян, умер папа римский франциск