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Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
15:30 21.04.2025 (обновлено: 15:31 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012535424.html
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув роль понтифика в деле построения справедливого... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:30:00+03:00
2025-04-21T15:31:00+03:00
религия
в мире
армения
франциск (хорхе марио бергольо)
никол пашинян
умер папа римский франциск
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув роль понтифика в деле построения справедливого мира. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Глубоко опечален кончиной папы Франциска. Выдающееся лидерство Его Святейшества в деле построения мирного и справедливого мира не может быть забыто. Выражаю соболезнования всем верующим во всем мире в связи с этой большой утратой", - написал Пашинян в соцсети X.
https://ria.ru/20250421/papa-2012534135.html
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в мире, армения, франциск (хорхе марио бергольо), никол пашинян, умер папа римский франциск
Религия, В мире, Армения, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Никол Пашинян, Умер папа римский Франциск
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского

Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Франциска

© Getty Images / Europa Press NewsПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Europa Press News
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув роль понтифика в деле построения справедливого мира.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
"Глубоко опечален кончиной папы Франциска. Выдающееся лидерство Его Святейшества в деле построения мирного и справедливого мира не может быть забыто. Выражаю соболезнования всем верующим во всем мире в связи с этой большой утратой", - написал Пашинян в соцсети X.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Вчера, 15:19
 
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