https://ria.ru/20250421/papa-2012535424.html
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув роль понтифика в деле построения справедливого... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:30:00+03:00
2025-04-21T15:30:00+03:00
2025-04-21T15:31:00+03:00
религия
в мире
армения
франциск (хорхе марио бергольо)
никол пашинян
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012533449_0:132:2557:1570_1920x0_80_0_0_3f4fa71444296a8e278ef6f03ee4c96b.jpg
ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Римского Франциска, подчеркнув роль понтифика в деле построения справедливого мира. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Глубоко опечален кончиной папы Франциска. Выдающееся лидерство Его Святейшества в деле построения мирного и справедливого мира не может быть забыто. Выражаю соболезнования всем верующим во всем мире в связи с этой большой утратой", - написал Пашинян в соцсети X.
https://ria.ru/20250421/papa-2012534135.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012533449_144:0:2413:1702_1920x0_80_0_0_367902d8a046bd1493be0494e81c8419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, франциск (хорхе марио бергольо), никол пашинян, умер папа римский франциск
Религия, В мире, Армения, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Никол Пашинян, Умер папа римский Франциск
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского
Пашинян заявил, что глубоко опечален кончиной папы Франциска