https://ria.ru/20250421/papa-2012533210.html
Польские кардиналы имеют право голоса при избрании нового папы
Польские кардиналы имеют право голоса при избрании нового папы - РИА Новости, 22.04.2025
Польские кардиналы имеют право голоса при избрании нового папы
Четверо польских кардиналов имеют право голоса при избрании нового папы Римского, сообщил РИА Новости представитель Польской католической церкви. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-21T15:18:00+03:00
2025-04-21T15:18:00+03:00
2025-04-22T01:40:00+03:00
ватикан
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франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
в мире
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ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Четверо польских кардиналов имеют право голоса при избрании нового папы Римского, сообщил РИА Новости представитель Польской католической церкви. Ранее в понедельник представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск. "Согласно апостольской конституции "Romano Pontifici eligendo", изданной папой Павлом VI в 1975 году, в конклаве могут участвовать только кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста. В настоящее время в мире проживают 252 кардинала, 137 из которых имеют избирательные права, то есть право избирать нового папу", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что в настоящее время в Польше есть четверо кардиналов моложе 80 лет – это кардинал Станислав Рылко, кардинал Казимеж Ныч, кардинал Конрад Краевский и кардинал Гжегож Рысь. Кардинал Станислав Дзивиш, хотя он и является одним из самых известных польских иерархов, больше не имеет права участвовать в конклаве из-за своего возраста.
https://ria.ru/20250421/smert-2012519688.html
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ватикан, польша, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире
Ватикан, Польша, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире
Польские кардиналы имеют право голоса при избрании нового папы
Четверо польских кардиналов имеют право голоса при избрании нового папы римского