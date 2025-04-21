https://ria.ru/20250421/papa-2012521520.html

Похороны папы римского пройдут по упрощенной процедуре

Похороны папы римского пройдут по упрощенной процедуре - РИА Новости, 21.04.2025

Похороны папы римского пройдут по упрощенной процедуре

Похороны папы Римского должны пройти по упрощенной процедуре, следует из обновленной версии документа "Порядок похорон римского понтифика" (Ordo Exsequiarum... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:34:00+03:00

2025-04-21T14:34:00+03:00

2025-04-21T14:37:00+03:00

религия

рим

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Похороны папы Римского должны пройти по упрощенной процедуре, следует из обновленной версии документа "Порядок похорон римского понтифика" (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis), утвержденного папой в ноябре прошлого года. Период траура после смерти Папы длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа. Как заявил глава Службы папских литургических церемоний архиепископ Диего Равелли, "обновленный обряд должен еще больше подчеркнуть, что похороны римского понтифика - это похороны пастыря и ученика Христа, а не сильного мира сего". По словам Равелли, структура похорон была упрощена за счет пересмотра или исключения различных обрядовых элементов, которые трудно скоординировать или которые сейчас считаются устаревшими. Среди нововведений немедленное помещение в гроб и выставление его в открытом виде для почитания верующими, а также прекращение традиции использования трех саркофагов для погребения. Ранее кипарисовый гроб заключался в цинковый и запечатывался, а цинковый - в деревянный саркофаг. Для избрания Папы Римского в Ватикане созывается конклав — собрание кардиналов, членов Священной коллегии. Конклав должен начаться не позже 20 дней после смерти или отречения Епископа Рима. На время конклава кардиналы не могут получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и другими средствами связи. Традиционно перед началом конклава соблюдается 15-дневный траур. Перед своим отречением в 2013 году папа Бенедикт внес изменения в конституцию, позволив начать процесс раньше. Единственной допустимой формой проведения голосования является тайное голосование бюллетенями. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков. Если число выборщиков, участвующих в конклаве не кратно трем, для избрания нового понтифика требуется две трети голосов плюс один. В случае избрания нового Папы из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет белый дым и звонят колокола. Если в результате голосования ни одному из претендентов на папский престол не удастся набрать необходимого большинства голосов, из трубы идет черный дым. Вскоре после избрания конклавом Папы Римского кардинал-протодиакон Римско-католической церкви выходит на балкон Собора св. Петра, чтобы произнести знаменитую латинскую формулу "Habemus papam" (У нас есть Папа) и объявить, кто был избран новым Викарием Христа и какое папское имя он принял. После этого на балкон главного католического храма мира вынесут крест, новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение "Urbi et Orbi" (Городу и миру).

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012517192.html

https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

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рим, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, римско-католическая церковь