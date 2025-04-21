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РПЦ оценила отношения церквей при папе Франциске - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
14:19 21.04.2025 (обновлено: 14:23 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012518817.html
РПЦ оценила отношения церквей при папе Франциске
РПЦ оценила отношения церквей при папе Франциске - РИА Новости, 21.04.2025
РПЦ оценила отношения церквей при папе Франциске
Отношения Русской православной церкви (РПЦ) и Римско-католической церкви (РКЦ) активно развивались в гуманитарной и миротворческой сферах в годы понтификата... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:19:00+03:00
2025-04-21T14:23:00+03:00
религия
сирия
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Отношения Русской православной церкви (РПЦ) и Римско-католической церкви (РКЦ) активно развивались в гуманитарной и миротворческой сферах в годы понтификата папы Франциска, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). "Отношения РПЦ и РКЦ активно развивались в годы его понтификата. Это прежде всего касалось гуманитарной, миротворческой и иных сфер, имеющих отношение к конкретным, практическим нуждам людей, что проявилось, например, в деле оказания помощи страдающему населению Сирии в 2011-2017 годах", – сказал иеромонах. Он подчеркнул, что папа Франциск хорошо понимал неоднозначный исторический бэкграунд отношений между католицизмом и православием, и признавал некоторые из ошибок католицизма в этом вопросе, допущенные в прежние века.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
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сирия, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Религия, Сирия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат
РПЦ оценила отношения церквей при папе Франциске

Иеромонах Стефан: при папе Франциске отношения РПЦ и РКЦ активно развивались

© AP Photo / Domenico StinellisПапа римский Франциск на балконе клиники "Джемелли" в Риме
Папа римский Франциск на балконе клиники Джемелли в Риме - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Domenico Stinellis
Папа римский Франциск на балконе клиники "Джемелли" в Риме. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Отношения Русской православной церкви (РПЦ) и Римско-католической церкви (РКЦ) активно развивались в гуманитарной и миротворческой сферах в годы понтификата папы Франциска, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
"Отношения РПЦ и РКЦ активно развивались в годы его понтификата. Это прежде всего касалось гуманитарной, миротворческой и иных сфер, имеющих отношение к конкретным, практическим нуждам людей, что проявилось, например, в деле оказания помощи страдающему населению Сирии в 2011-2017 годах", – сказал иеромонах.
Он подчеркнул, что папа Франциск хорошо понимал неоднозначный исторический бэкграунд отношений между католицизмом и православием, и признавал некоторые из ошибок католицизма в этом вопросе, допущенные в прежние века.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 11:41
 
РелигияСирияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Русская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
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