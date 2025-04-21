https://ria.ru/20250421/papa-2012518817.html

РПЦ оценила отношения церквей при папе Франциске

РПЦ оценила отношения церквей при папе Франциске - РИА Новости, 21.04.2025

РПЦ оценила отношения церквей при папе Франциске

Отношения Русской православной церкви (РПЦ) и Римско-католической церкви (РКЦ) активно развивались в гуманитарной и миротворческой сферах в годы понтификата... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:19:00+03:00

2025-04-21T14:19:00+03:00

2025-04-21T14:23:00+03:00

религия

сирия

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Отношения Русской православной церкви (РПЦ) и Римско-католической церкви (РКЦ) активно развивались в гуманитарной и миротворческой сферах в годы понтификата папы Франциска, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). "Отношения РПЦ и РКЦ активно развивались в годы его понтификата. Это прежде всего касалось гуманитарной, миротворческой и иных сфер, имеющих отношение к конкретным, практическим нуждам людей, что проявилось, например, в деле оказания помощи страдающему населению Сирии в 2011-2017 годах", – сказал иеромонах. Он подчеркнул, что папа Франциск хорошо понимал неоднозначный исторический бэкграунд отношений между католицизмом и православием, и признавал некоторые из ошибок католицизма в этом вопросе, допущенные в прежние века.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

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сирия, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат