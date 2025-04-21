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Иеромонах Стефан оценил отношения церквей при папе Франциске - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
14:01 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/papa-2012513776.html
Иеромонах Стефан оценил отношения церквей при папе Франциске
Иеромонах Стефан оценил отношения церквей при папе Франциске - РИА Новости, 21.04.2025
Иеромонах Стефан оценил отношения церквей при папе Франциске
При папе Франциске богословские вопросы, а также тема объединения Русской православной и Римско-католической церквей в повестке отношений не стояли, о таком... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:01:00+03:00
2025-04-21T14:01:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. При папе Франциске богословские вопросы, а также тема объединения Русской православной и Римско-католической церквей в повестке отношений не стояли, о таком объединении не может идти речи, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск. "Следует подчеркнуть, что взаимодействие Русской православной церкви со Святым престолом отличалось сотрудничеством по практическим вопросам. Тема объединения церквей или решения богословских проблем на повестке дня не стояла и, в принципе, о таком объединении не может идти речи", - сказал отец Стефан.
https://ria.ru/20250421/papa-2012469662.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь
Иеромонах Стефан оценил отношения церквей при папе Франциске

Иеромонах Стефан: при папе Франциске объединение церквей не стояло в повестке

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. При папе Франциске богословские вопросы, а также тема объединения Русской православной и Римско-католической церквей в повестке отношений не стояли, о таком объединении не может идти речи, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск.
"Следует подчеркнуть, что взаимодействие Русской православной церкви со Святым престолом отличалось сотрудничеством по практическим вопросам. Тема объединения церквей или решения богословских проблем на повестке дня не стояла и, в принципе, о таком объединении не может идти речи", - сказал отец Стефан.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Умер папа римский Франциск
Вчера, 10:52
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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