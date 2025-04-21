https://ria.ru/20250421/papa-2012513776.html

Иеромонах Стефан оценил отношения церквей при папе Франциске

Иеромонах Стефан оценил отношения церквей при папе Франциске - РИА Новости, 21.04.2025

Иеромонах Стефан оценил отношения церквей при папе Франциске

При папе Франциске богословские вопросы, а также тема объединения Русской православной и Римско-католической церквей в повестке отношений не стояли, о таком... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:01:00+03:00

2025-04-21T14:01:00+03:00

2025-04-21T14:01:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. При папе Франциске богословские вопросы, а также тема объединения Русской православной и Римско-католической церквей в повестке отношений не стояли, о таком объединении не может идти речи, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск. "Следует подчеркнуть, что взаимодействие Русской православной церкви со Святым престолом отличалось сотрудничеством по практическим вопросам. Тема объединения церквей или решения богословских проблем на повестке дня не стояла и, в принципе, о таком объединении не может идти речи", - сказал отец Стефан.

https://ria.ru/20250421/papa-2012469662.html

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, московский патриархат, русская православная церковь