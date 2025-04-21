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Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
13:50 21.04.2025 (обновлено: 14:08 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012511537.html
Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме
Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.04.2025
Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме
Папа Римский Франциск всегда признавал величие России, ее богатую историю и культуру, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:50:00+03:00
2025-04-21T14:08:00+03:00
религия
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
яна лантратова
папа римский
госдума рф
в мире
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск всегда признавал величие России, ее богатую историю и культуру, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Выражаю искренние соболезнования верующим Католической Церкви в России!… Хочу особо отметить его глубокое и уважительное отношение к России. Папа Римский всегда признавал величие нашей страны, ее богатую историю и культуру", - сказала Лантратова. Она отметила, что Папа Франциск неизменно выступал за мирное разрешение любых конфликтов, за дружбу и взаимопонимание между народами. По словам депутата Госдумы, он был духовным лидером миллионов католиков, и его призывы к любви и диалогу находили отклик в сердцах людей разных вероисповеданий. "Его смирение и любовь к ближнему снискали уважение католиков всего мира", - добавила политик.
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россия, франциск (хорхе марио бергольо), яна лантратова, папа римский, госдума рф, в мире, умер папа римский франциск
Религия, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Яна Лантратова, Папа Римский, Госдума РФ, В мире, Умер папа римский Франциск
Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме

Депутат Лантратова: папа римский всегда признавал величие России

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск всегда признавал величие России, ее богатую историю и культуру, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
"Выражаю искренние соболезнования верующим Католической Церкви в России!… Хочу особо отметить его глубокое и уважительное отношение к России. Папа Римский всегда признавал величие нашей страны, ее богатую историю и культуру", - сказала Лантратова.
Она отметила, что Папа Франциск неизменно выступал за мирное разрешение любых конфликтов, за дружбу и взаимопонимание между народами. По словам депутата Госдумы, он был духовным лидером миллионов католиков, и его призывы к любви и диалогу находили отклик в сердцах людей разных вероисповеданий.
"Его смирение и любовь к ближнему снискали уважение католиков всего мира", - добавила политик.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев
Вчера, 13:35
 
РелигияРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Яна ЛантратоваПапа РимскийГосдума РФВ миреУмер папа римский Франциск
 
 
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