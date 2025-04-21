https://ria.ru/20250421/papa-2012511537.html

Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме

Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.04.2025

Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме

Папа Римский Франциск всегда признавал величие России, ее богатую историю и культуру, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:50:00+03:00

2025-04-21T13:50:00+03:00

2025-04-21T14:08:00+03:00

религия

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

яна лантратова

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в мире

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск всегда признавал величие России, ее богатую историю и культуру, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Выражаю искренние соболезнования верующим Католической Церкви в России!… Хочу особо отметить его глубокое и уважительное отношение к России. Папа Римский всегда признавал величие нашей страны, ее богатую историю и культуру", - сказала Лантратова. Она отметила, что Папа Франциск неизменно выступал за мирное разрешение любых конфликтов, за дружбу и взаимопонимание между народами. По словам депутата Госдумы, он был духовным лидером миллионов католиков, и его призывы к любви и диалогу находили отклик в сердцах людей разных вероисповеданий. "Его смирение и любовь к ближнему снискали уважение католиков всего мира", - добавила политик.

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012509514.html

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россия, франциск (хорхе марио бергольо), яна лантратова, папа римский, госдума рф, в мире, умер папа римский франциск