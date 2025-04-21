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Ватикан рассказал о деталях похорон папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
13:40 21.04.2025 (обновлено: 13:59 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012510401.html
Ватикан рассказал о деталях похорон папы Франциска
Ватикан рассказал о деталях похорон папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
Ватикан рассказал о деталях похорон папы Франциска
Ватикан проведет обряд констатации смерти папы Франциска и помещения его тела в гроб в понедельник вечером, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:40:00+03:00
2025-04-21T13:59:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 21 апр – РИА Новости. Ватикан проведет обряд констатации смерти папы Франциска и помещения его тела в гроб в понедельник вечером, сообщила служба печати Святого престола."После сообщения о смерти Римского Понтифика Франциска, как предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документе о порядке захоронения понтифика – ред), сегодня вечером, в понедельник, 21 апреля, в 20:00 (21.00 мск), его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Церкви возглавит церемонии удостоверения смерти и помещения тела в гроб", - говорится в сообщении.Согласно традиции, камерленго должен трижды ударить по лбу серебряным молоточком и попросить откликнуться. Только после этого он произносит сакраментальную латинскую формулу Vere Papa mortuus est (Папа действительно мертв).После обряда в Ватикане начинается период вакантного престола (sede vacante). Фактически местоблюстителем Апостольского престола становится кардинал-камерленго, он же временно исполняет обязанности суверена города-государства Ватикан.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Ватикан рассказал о деталях похорон папы Франциска

Ватикан: обряд констатации смерти папы Франциска пройдет 21 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 21 апр – РИА Новости. Ватикан проведет обряд констатации смерти папы Франциска и помещения его тела в гроб в понедельник вечером, сообщила служба печати Святого престола.
"После сообщения о смерти Римского Понтифика Франциска, как предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документе о порядке захоронения понтифика – ред), сегодня вечером, в понедельник, 21 апреля, в 20:00 (21.00 мск), его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Церкви возглавит церемонии удостоверения смерти и помещения тела в гроб", - говорится в сообщении.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
Согласно традиции, камерленго должен трижды ударить по лбу серебряным молоточком и попросить откликнуться. Только после этого он произносит сакраментальную латинскую формулу Vere Papa mortuus est (Папа действительно мертв).
После обряда в Ватикане начинается период вакантного престола (sede vacante). Фактически местоблюстителем Апостольского престола становится кардинал-камерленго, он же временно исполняет обязанности суверена города-государства Ватикан.
Папа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день. 2018 год - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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