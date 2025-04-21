https://ria.ru/20250421/papa-2012486030.html

В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска

В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025

В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска

В РПЦ предполагают участие высокой делегации церкви в похоронах папы Франциска, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:22:00+03:00

2025-04-21T12:22:00+03:00

2025-04-21T13:49:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В РПЦ предполагают участие высокой делегации церкви в похоронах папы Франциска, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск."Что касается участия Русской православной церкви в похоронах папы Франциска, то, согласно церковному протоколу, такое участие является обычной практикой. Можно предположить, что и на погребение папы Франциска будет направлена высокая церковная делегация", - сказал отец Стефан.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

ватикан

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, умер папа римский франциск