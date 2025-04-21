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В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
12:22 21.04.2025 (обновлено: 13:49 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012486030.html
В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска
В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска
В РПЦ предполагают участие высокой делегации церкви в похоронах папы Франциска, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:22:00+03:00
2025-04-21T13:49:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В РПЦ предполагают участие высокой делегации церкви в похоронах папы Франциска, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск."Что касается участия Русской православной церкви в похоронах папы Франциска, то, согласно церковному протоколу, такое участие является обычной практикой. Можно предположить, что и на погребение папы Франциска будет направлена высокая церковная делегация", - сказал отец Стефан.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, умер папа римский франциск
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Умер папа римский Франциск
В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска

РПЦ: высокая делегация церкви возможно примет участие в похоронах папы Франциска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В РПЦ предполагают участие высокой делегации церкви в похоронах папы Франциска, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск.
"Что касается участия Русской православной церкви в похоронах папы Франциска, то, согласно церковному протоколу, такое участие является обычной практикой. Можно предположить, что и на погребение папы Франциска будет направлена высокая церковная делегация", - сказал отец Стефан.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Русская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатУмер папа римский Франциск
 
 
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