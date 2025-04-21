https://ria.ru/20250421/papa-2012486030.html
В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска
В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска
В РПЦ предполагают участие высокой делегации церкви в похоронах папы Франциска, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:22:00+03:00
2025-04-21T12:22:00+03:00
2025-04-21T13:49:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В РПЦ предполагают участие высокой делегации церкви в похоронах папы Франциска, рассказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск."Что касается участия Русской православной церкви в похоронах папы Франциска, то, согласно церковному протоколу, такое участие является обычной практикой. Можно предположить, что и на погребение папы Франциска будет направлена высокая церковная делегация", - сказал отец Стефан.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
ватикан
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, умер папа римский франциск
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Умер папа римский Франциск
В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах папы Франциска
РПЦ: высокая делегация церкви возможно примет участие в похоронах папы Франциска