Рейтинг@Mail.ru
В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:43 21.04.2025 (обновлено: 14:49 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/papa-2012479013.html
В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского
В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского
Молитвы об упокоении папы Римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:43:00+03:00
2025-04-21T14:49:00+03:00
религия
россия
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012472365_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9bd61bc79fb10e9ca699a8b0c9c3eec3.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Молитвы об упокоении папы Римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин."Уже с сегодняшнего дня во всех наших храмах в России будут, конечно, молитвы за папу Франциска. Будем помнить и молиться здесь, на местах", – сказал Дубинин.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность.Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857554262.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012472365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_93e7669e485cdd086b4f2a39a7ecb4c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Религия, Россия, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского

Епископ Дубин: в католических храмах России будут молиться об упокоении папы

© Getty Images / SOPA Images/Stefano CostantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / SOPA Images/Stefano Costantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Молитвы об упокоении папы Римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
"Уже с сегодняшнего дня во всех наших храмах в России будут, конечно, молитвы за папу Франциска. Будем помнить и молиться здесь, на местах", – сказал Дубинин.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность.
Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
Папа Римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Самый скромный реформатор: чем запомнился папа Франциск
Вчера, 11:11
 
РелигияРоссияМоскваФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала