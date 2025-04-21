https://ria.ru/20250421/papa-2012479013.html

В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского

В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского - РИА Новости, 21.04.2025

В католических храмах России будут молиться об упокоении папы римского

Молитвы об упокоении папы Римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:43:00+03:00

2025-04-21T11:43:00+03:00

2025-04-21T14:49:00+03:00

религия

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франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Молитвы об упокоении папы Римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин."Уже с сегодняшнего дня во всех наших храмах в России будут, конечно, молитвы за папу Франциска. Будем помнить и молиться здесь, на местах", – сказал Дубинин.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность.Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

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