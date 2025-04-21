Киноакадемия США рассказала, когда пройдет следующая церемония "Оскара"
Следующая церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 15 марта 2026 года
© Фото : Academy of Motion Picture Arts and SciencesПремия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар"
Премия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Следующая церемония самой престижной в США кинопремии "Оскар" пройдет 15 марта 2026 года и будет транслироваться на телеканале ABC, заявила в понедельник Американская киноакадемия.
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"Совет управляющих Академии утвердил правила награждения и положения кампаний для 98-й церемонии вручения наград премии Академии... церемония вручения наград "Оскар" будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC в воскресенье, 15 марта 2026 года, в 19.00 по восточному времени (02.00 по времени мск - ред.)", - говорится в заявлении.
Впервые киноакадемия США официально прокомментировала влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на процесс номинации. В прошлом году влияние ИИ вызвало масштабные забастовки в Голливуде со стороны сценаристов, актеров и других профессионалов индустрии, обеспокоенных тем, что их труд могут заменить и использовать без выплаты роялтис.
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"Что касается генеративного искусственного интеллекта и других цифровых инструментов, используемых при создании фильма, то эти инструменты не помогают и не мешают шансам на получение номинации. Академия и каждое отделение будут оценивать достижение, принимая во внимание степень, в которой человек был в центре творческого авторства при выборе фильма для награждения", - отмечается в заявлении.
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию
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Победителей последней премии "Оскар" объявили 2 марта. Среди победителей была кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, она получила премию в номинации "Лучший фильм". Россиянин Юра Борисов был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана, но статуэтка ушла к американскому актеру Кирану Калкину.
Ранее опрос исследовательской компании YouGov показал, что почти 40% американцев считают, что премия "Оскар" теряет свою значимость. Среди опрошенных церемонию награждения премии "Оскар" полностью или частично смотрели 20%, а 9% видели только клипы. При этом 69% не следили за церемонией вообще.