https://ria.ru/20250421/oskar-2012628897.html

Киноакадемия США рассказала, когда пройдет следующая церемония "Оскара"

Киноакадемия США рассказала, когда пройдет следующая церемония "Оскара" - РИА Новости, 21.04.2025

Киноакадемия США рассказала, когда пройдет следующая церемония "Оскара"

Следующая церемония самой престижной в США кинопремии "Оскар" пройдет 15 марта 2026 года и будет транслироваться на телеканале ABC, заявила в понедельник... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:39:00+03:00

2025-04-21T23:39:00+03:00

2025-04-21T23:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Следующая церемония самой престижной в США кинопремии "Оскар" пройдет 15 марта 2026 года и будет транслироваться на телеканале ABC, заявила в понедельник Американская киноакадемия. "Совет управляющих Академии утвердил правила награждения и положения кампаний для 98-й церемонии вручения наград премии Академии... церемония вручения наград "Оскар" будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC в воскресенье, 15 марта 2026 года, в 19.00 по восточному времени (02.00 по времени мск - ред.)", - говорится в заявлении. Впервые киноакадемия США официально прокомментировала влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на процесс номинации. В прошлом году влияние ИИ вызвало масштабные забастовки в Голливуде со стороны сценаристов, актеров и других профессионалов индустрии, обеспокоенных тем, что их труд могут заменить и использовать без выплаты роялтис. "Что касается генеративного искусственного интеллекта и других цифровых инструментов, используемых при создании фильма, то эти инструменты не помогают и не мешают шансам на получение номинации. Академия и каждое отделение будут оценивать достижение, принимая во внимание степень, в которой человек был в центре творческого авторства при выборе фильма для награждения", - отмечается в заявлении. Победителей последней премии "Оскар" объявили 2 марта. Среди победителей была кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, она получила премию в номинации "Лучший фильм". Россиянин Юра Борисов был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана, но статуэтка ушла к американскому актеру Кирану Калкину. Ранее опрос исследовательской компании YouGov показал, что почти 40% американцев считают, что премия "Оскар" теряет свою значимость. Среди опрошенных церемонию награждения премии "Оскар" полностью или частично смотрели 20%, а 9% видели только клипы. При этом 69% не следили за церемонией вообще.

https://ria.ru/20250303/oskar-2002706113.html

https://ria.ru/20250411/oskar-2010607082.html

https://ria.ru/20250304/kusturitsa-2002870468.html

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сша, голливуд, шон бейкер, марк эйдельштейн (актер), в мире