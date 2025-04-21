https://ria.ru/20250421/opasnost-2012502677.html
В Орловской области отменили опасность авиаудара
В Орловской области отменили опасность авиаудара - РИА Новости, 21.04.2025
В Орловской области отменили опасность авиаудара
Опасность авиационного удара отменили в Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:12:00+03:00
2025-04-21T13:12:00+03:00
2025-04-21T13:12:00+03:00
происшествия
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 21 апр - РИА Новости. Опасность авиационного удара отменили в Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. Угрозу авиационного удара в регионе объявили в 11.36 мск, а отменили спустя один час и 16 минут. "Экстренная информация РСЧС (Орловская область): Внимание! Отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250420/bpla-2012372640.html
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происшествия, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области отменили опасность авиаудара
МЧС: опасность авиаудара отменили в Орловской области