https://ria.ru/20250421/opasnost-2012481830.html
В Орловской области объявили авиационную опасность
В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 21.04.2025
В Орловской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:02:00+03:00
2025-04-21T12:02:00+03:00
2025-04-21T12:02:00+03:00
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ТУЛА, 21 апр – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. "Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250421/minoborony-2012461892.html
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орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Орловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Орловской области объявили авиационную опасность
На территории Орловской области объявили авиационную опасность