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Смоленские власти будут прорабатывать проблемы жителей совместно с ОНФ
Смоленские власти будут прорабатывать проблемы жителей совместно с ОНФ - РИА Новости, 21.04.2025
Смоленские власти будут прорабатывать проблемы жителей совместно с ОНФ
В Смоленской области возобновят практику проработки вопросов местных жителей, выявленных Народным фронтом, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:23:00+03:00
2025-04-21T14:23:00+03:00
2025-04-21T14:23:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Смоленской области возобновят практику проработки вопросов местных жителей, выявленных Народным фронтом, сообщил губернатор Василий Анохин. "Встретился с руководителем регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт" "За Россию" Наталией Анатольевной Семенцовой. Общественное движение, созданное по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, объединяет патриотов, которые искренне заботятся о развитии своего региона и страны", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что открытость и опора на обратную связь — ключевой принцип команды правительства Смоленской области. "Поэтому работа ОНФ по мониторингу исполнения указов и поручений президента, сбору мнений смолян о проблемах и экспертной оценке деятельности власти крайне важна. Возобновляем практику совместного обсуждения и проработки проблем жителей региона, выявленных Народным фронтом. Подписали официальный документ, включающий более 20 общественных предложений регионального отделения ОНФ. По каждому из них даны мои поручения", - подчеркнул губернатор Смоленской области. По его словам, эта работа направлена на конструктивное взаимодействие и решение актуальных вопросов, волнующих смолян.
https://ria.ru/20250418/smolensk-2012191072.html
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василий анохин, общероссийский народный фронт, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Общероссийский народный фронт, Смоленская область
Смоленские власти будут прорабатывать проблемы жителей совместно с ОНФ
Смоленское правительство будет решать проблемы жителей совместно с ОНФ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Смоленской области возобновят практику проработки вопросов местных жителей, выявленных Народным фронтом, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Встретился с руководителем регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт" "За Россию" Наталией Анатольевной Семенцовой. Общественное движение, созданное по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, объединяет патриотов, которые искренне заботятся о развитии своего региона и страны", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что открытость и опора на обратную связь — ключевой принцип команды правительства Смоленской области.
"Поэтому работа ОНФ по мониторингу исполнения указов и поручений президента, сбору мнений смолян о проблемах и экспертной оценке деятельности власти крайне важна. Возобновляем практику совместного обсуждения и проработки проблем жителей региона, выявленных Народным фронтом. Подписали официальный документ, включающий более 20 общественных предложений регионального отделения ОНФ. По каждому из них даны мои поручения", - подчеркнул губернатор Смоленской области.
По его словам, эта работа направлена на конструктивное взаимодействие и решение актуальных вопросов, волнующих смолян.