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Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию - РИА Новости, 21.04.2025
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15:33 21.04.2025 (обновлено: 17:16 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/oman-2012536014.html
Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию
Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию - РИА Новости, 21.04.2025
Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:33:00+03:00
2025-04-21T17:16:00+03:00
россия
оман
москва
хейсам бен тарик аль саид
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.По информации оманского государственного агентства ONA, в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам. Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран.
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россия, оман, москва, хейсам бен тарик аль саид, владимир путин
Россия, Оман, Москва, Хейсам бен Тарик Аль Саид, Владимир Путин
Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию

Самолет султана Омана, прибывшего с визитом в Россию, сел в аэропорту "Внуково"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту "Внуково-2" в Москве. 21 апреля 2025
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту Внуково-2 в Москве. 21 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту "Внуково-2" в Москве. 21 апреля 2025
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
По информации оманского государственного агентства ONA, в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам. Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран.
Флаг Султаната Оман в Маскате - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Россия и Оман взаимно отменят визовый режим
19 апреля, 15:33
 
РоссияОманМоскваХейсам бен Тарик Аль СаидВладимир Путин
 
 
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