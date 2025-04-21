https://ria.ru/20250421/oman-2012536014.html

Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию

Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию - РИА Новости, 21.04.2025

Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:33:00+03:00

2025-04-21T15:33:00+03:00

2025-04-21T17:16:00+03:00

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оман

москва

хейсам бен тарик аль саид

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.По информации оманского государственного агентства ONA, в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам. Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран.

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россия, оман, москва, хейсам бен тарик аль саид, владимир путин