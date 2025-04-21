https://ria.ru/20250421/ogon-2012459360.html

Владимир Якунин: для доставки Благодатного огня выбрали безопасный маршрут

Владимир Якунин: для доставки Благодатного огня выбрали безопасный маршрут - РИА Новости, 21.04.2025

Владимир Якунин: для доставки Благодатного огня выбрали безопасный маршрут

Фонд Андрея Первозванного в 23 раз доставил в Москву к Пасхе Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме. Председатель попечительского совета Фонда Андрея... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:00:00+03:00

2025-04-21T11:00:00+03:00

2025-04-21T12:46:00+03:00

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Фонд Андрея Первозванного в 23 раз доставил в Москву к Пасхе Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме. Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал, как изменило график делегации то, что Пасха у западных и восточных христиан наступила в один день и пришлась на время иудейского Песаха, а Старый город Иерусалима наводнили паломники со всего света, а также об отношениях фонда с конфессиями Иерусалима и властями Израиля.– Владимир Иванович, в чем особенности принесения Благодатного огня в Россию в этом году?– В этом году совпали даты православной и католической Пасх. При этом в католической церкви 2025 год объявили юбилейным, подобное происходит раз в 25 лет и приводит к значительному увеличению паломников. Также в эти дни иудеи отмечают Песах. Подобное совпадение происходит не так часто, и в предыдущие годы в Старом городе Иерусалима было очень много людей из самых разных стран. Однако современная напряженная ситуация на Ближнем Востоке не способствует массовому паломничеству. Хотя, конечно, в эти дни на улицах Старого города можно слышать речь не только на русском и греческом, но и на английском, испанском, польском и других языках.Из-за совпадения православной и католической Пасх мы в субботу чуть позже начали свой путь в храм Воскресения Христова, не в 08:00, а в 10:00, потому что с утра проходило католическое богослужение. Но это никак не повлияло на церемонию Благодатного огня – все проводилось в обычном порядке.При подготовке визита нашей делегации принципиальных изменений не было. По благословению святейшего патриарха Кирилла мы заранее начинаем работу и, как и раньше, получаем всестороннюю поддержку.– Как вы охарактеризуете диалог с израильскими властями по вопросу прибытия делегации из России за огнем?– Полное взаимопонимание и уважение. Сказать, что не возникает никаких сложностей, было бы неправильно. Но все они носят технический, ситуативный характер и в итоге без каких-либо проблем решаются. Мы благодарим посольство Государства Израиль в России, министерства иностранных дел, внутренних дел, туризма, внутренней безопасности Израиля. С их представителями за все годы организации принесения Благодатного огня в Россию у нас сложились очень конструктивные отношения.– Как взаимодействуете с представителями разных конфессий?– В первую очередь, мы очень признательны патриарху Иерусалимскому Феофилу. Его доброжелательное, уважительное отношение к российской делегации позволяет эффективно и результативно выполнять нашу миссию.Патриарх Феофил всегда тепло приветствует паломников из России в ходе личной аудиенции в Иерусалимском патриархате. Он высказывает свою озабоченность развитием ситуации в разных регионах мира. Мы вместе молимся об установлении мира в Иерусалиме как духовном центре христианской цивилизации, центре трех мировых религий. Тепло и доверительно относится к нашей делегации Армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манугян, с которым нас связывают многолетние, можно сказать, дружеские отношения. Также мы согласовываем наши действия с главой ордена францисканцев на Святой Земле и тоже неизменно находим поддержку.– Патриарх Иерусалимский Феофил III не раз высказывал опасения по поводу того, что в Иерусалиме радикалами могут быть перекрыты сложившиеся столетиями пути паломничества христиан, в том числе дорога, по которой растекается из храма Гроба Господня Благодатный огонь. Сняты ли сейчас его опасения, столкнулись ли с трудностями в этом отношении во время подготовки принесения в этом году?– Мы не увидели никаких незапланированных перекрытий и иных препятствий. В эти дни храм Воскресения Христова и прилегающие кварталы находятся в зоне особого внимания израильской полиции, и сложно представить, что они могли бы допустить какие-то незапланированные перекрытия, учитывая масштаб события и количество прибывших паломников.– Были ли в этом году изменения маршрута перелета за Благодатным огнем ввиду возникших опасностей из-за конфликтов на пути следования рейса, а также антироссийских санкций?– Могу сказать, что специалисты выбрали безопасный маршрут. Мы благодарны госкорпорации "Роскосмос" за возможность доставить Благодатный огонь на их самолете Ту-204 "Сергей Королев", что позволило совершить беспосадочный перелет и максимально оперативно выполнить нашу миссию – доставить Благодатный огонь в Москву, в храм Христа Спасителя, и передать святейшему патриарху Кириллу. Традиционно в аэропорт Внуково приезжают представители разных епархий, московских храмов, которые на машинах, самолетах доставляют частицы Благодатного огня в самые разные города нашей Родины. Принесение Пасхального света из Иерусалима, символа надежды, веры, любви стало поистине народной традицией. Мы рады, что Фонд Андрея Первозванного вносит свою скромную толику в ее сохранение и развитие.

https://ria.ru/20250421/krashenki-1856777187.html

https://ria.ru/20250420/paskha-2012355214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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