https://ria.ru/20250421/odezhda-2012454667.html
Московские бренды создают новые коллекции модной одежды и аксессуаров
Московские бренды создают новые коллекции модной одежды и аксессуаров - РИА Новости, 21.04.2025
Московские бренды создают новые коллекции модной одежды и аксессуаров
Столичные предприятия легпрома за первые 2 месяца 2025 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили отгрузку одежды,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:00:00+03:00
2025-04-21T10:00:00+03:00
2025-04-21T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичные предприятия легпрома за первые 2 месяца 2025 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили отгрузку одежды, обуви и другой продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.В частности, в столице выпущено на 10,6% больше женских жакетов и блейзеров, на 16,7% - женских брюк. Почти на 13,7% выросло производство пальто, курток, плащей, анораков, и ветровок ."Свыше 340 московских производителей легкой промышленности создают новые товары и удовлетворяют растущий потребительский спрос благодаря мерам городской поддержки. Компании увеличивают выпуск продукции с авторским дизайном, изготавливают одежду из альтернативных материалов и предлагают креативные аксессуары. В январе-феврале 2025 года столичные компании произвели более 27,9 тысячи пальто, курток, плащей, около 22,8 тысячи женских жакетов и блейзеров, более 27, 6 тысячи женских брюк, а также более 179 тысяч женских блузок и рубашек", — привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Например, новую коллекцию курток, плащей и комбинезонов показал бренд BOYARI, который выпускает одежду из экоматериалов. Еще один производитель Maneken brand расширил линейку собственного производства от пуховиков до летнего ассортимента, уделив особое внимание мужской коллекции. В свою очередь, столичный производитель дизайнерских сумок и аксессуаров Pepfer представил новую коллекцию, в которую вошли очечники, клатчи-фермуары, а также брелоки и обвесы.
https://ria.ru/20250407/pokupki-2009725287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московские бренды создают новые коллекции модной одежды и аксессуаров
Легпром Москвы в январе-феврале вдвое увеличил отгрузку продукции
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичные предприятия легпрома за первые 2 месяца 2025 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили отгрузку одежды, обуви и другой продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В частности, в столице выпущено на 10,6% больше женских жакетов и блейзеров, на 16,7% - женских брюк. Почти на 13,7% выросло производство пальто, курток, плащей, анораков, и ветровок .
«
"Свыше 340 московских производителей легкой промышленности создают новые товары и удовлетворяют растущий потребительский спрос благодаря мерам городской поддержки. Компании увеличивают выпуск продукции с авторским дизайном, изготавливают одежду из альтернативных материалов и предлагают креативные аксессуары. В январе-феврале 2025 года столичные компании произвели более 27,9 тысячи пальто, курток, плащей, около 22,8 тысячи женских жакетов и блейзеров, более 27, 6 тысячи женских брюк, а также более 179 тысяч женских блузок и рубашек", — привели слова Гарбузова
в пресс-службе ДИПП.
Например, новую коллекцию курток, плащей и комбинезонов показал бренд BOYARI, который выпускает одежду из экоматериалов. Еще один производитель Maneken brand расширил линейку собственного производства от пуховиков до летнего ассортимента, уделив особое внимание мужской коллекции. В свою очередь, столичный производитель дизайнерских сумок и аксессуаров Pepfer представил новую коллекцию, в которую вошли очечники, клатчи-фермуары, а также брелоки и обвесы.