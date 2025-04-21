https://ria.ru/20250421/obstrel-2012428132.html

ВСУ, несмотря на перемирие, девять раз за сутки обстреляли ДНР

ВСУ, несмотря на перемирие, девять раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.04.2025

ВСУ, несмотря на перемирие, девять раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:31:00+03:00

2025-04-21T00:31:00+03:00

2025-04-21T00:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.)... Девять вооруженных атак — на Горловском направлении", — говорится в сообщении управления.Как уточняет ведомство, всего было выпущено 33 боеприпаса. Один мирный житель получил ранение.Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 20 апреля сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке прогремели минимум три взрыва. Позднее стало известно еще об одном обстреле Горловки: по городу выпустили четыре снаряда.В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировками в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.

https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012415716.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины