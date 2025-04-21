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ВСУ, несмотря на перемирие, девять раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 21.04.2025 (обновлено: 00:51 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/obstrel-2012428132.html
ВСУ, несмотря на перемирие, девять раз за сутки обстреляли ДНР
ВСУ, несмотря на перемирие, девять раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
ВСУ, несмотря на перемирие, девять раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:31:00+03:00
2025-04-21T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.)... Девять вооруженных атак — на Горловском направлении", — говорится в сообщении управления.Как уточняет ведомство, всего было выпущено 33 боеприпаса. Один мирный житель получил ранение.Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 20 апреля сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке прогремели минимум три взрыва. Позднее стало известно еще об одном обстреле Горловки: по городу выпустили четыре снаряда.В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировками в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.
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украина, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ, несмотря на перемирие, девять раз за сутки обстреляли ДНР

ВСУ, несмотря на перемирие, 9 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 33 снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«
"Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.)... Девять вооруженных атак — на Горловском направлении", — говорится в сообщении управления.
Как уточняет ведомство, всего было выпущено 33 боеприпаса. Один мирный житель получил ранение.
Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 20 апреля сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке прогремели минимум три взрыва. Позднее стало известно еще об одном обстреле Горловки: по городу выпустили четыре снаряда.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировками в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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