https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html
В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia*
В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia* - РИА Новости, 21.04.2025
В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia*
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia*, сообщила... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:13:00+03:00
2025-04-21T08:13:00+03:00
2025-04-21T11:23:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia*, сообщила пресс-служба ведомства."Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность иностранной неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia* (Итальянская Республика)", — говорится в релизе.В Генпрокуратуре пояснили, что организация создана в январе 2021 года россиянами, живущими в Италии. Ее участники активно распространяют антироссийские тезисы западной пропаганды. Основная деятельность Comunità dei Russi Liberi in Italia* заключается в организации антироссийских митингов и попытках привлечь внимание итальянского населения к якобы имеющим место в России нарушениям прав и свобод граждан. Члены организации публикуют в соцсетях фейки о специальной военной операции, деструктивную информацию о российском руководстве, а также материалы иностранных и международных организаций, признанных нежелательным в России.Во время митингов Comunità dei Russi Liberi in Italia* собирает деньги для украинской армии, на которые покупает амуницию, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме того, она сотрудничает с террористической организацией "Легион "Свобода России"**.Как сообщал в конце января заместитель начальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров, всего в России признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций. В 2024 году такое решение вынесли в отношении 71 организации, а с начала 2025-го — пяти.* Организация признана нежелательной в России.** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250410/npo-2010381784.html
https://ria.ru/20250417/oon-2011907538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia*
Итальянскую НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia признали нежелательной в РФ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia*, сообщила пресс-служба
ведомства.
"Генпрокуратура России
признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность иностранной неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia* (Итальянская Республика)", — говорится в релизе.
В Генпрокуратуре пояснили, что организация создана в январе 2021 года россиянами, живущими в Италии
. Ее участники активно распространяют антироссийские тезисы западной пропаганды. Основная деятельность Comunità dei Russi Liberi in Italia* заключается в организации антироссийских митингов и попытках привлечь внимание итальянского населения к якобы имеющим место в России нарушениям прав и свобод граждан.
Члены организации публикуют в соцсетях фейки о специальной военной операции, деструктивную информацию о российском руководстве, а также материалы иностранных и международных организаций, признанных нежелательным в России.
Во время митингов Comunità dei Russi Liberi in Italia* собирает деньги для украинской армии, на которые покупает амуницию, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме того, она сотрудничает с террористической организацией "Легион "Свобода России"**.
Как сообщал в конце января заместитель начальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров, всего в России признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций. В 2024 году такое решение вынесли в отношении 71 организации, а с начала 2025-го — пяти.
* Организация признана нежелательной в России.
** Террористическая организация, запрещенная в России.