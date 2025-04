https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html

В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia*

В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia*

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia*, сообщила пресс-служба ведомства."Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность иностранной неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia* (Итальянская Республика)", — говорится в релизе.В Генпрокуратуре пояснили, что организация создана в январе 2021 года россиянами, живущими в Италии. Ее участники активно распространяют антироссийские тезисы западной пропаганды. Основная деятельность Comunità dei Russi Liberi in Italia* заключается в организации антироссийских митингов и попытках привлечь внимание итальянского населения к якобы имеющим место в России нарушениям прав и свобод граждан. Члены организации публикуют в соцсетях фейки о специальной военной операции, деструктивную информацию о российском руководстве, а также материалы иностранных и международных организаций, признанных нежелательным в России.Во время митингов Comunità dei Russi Liberi in Italia* собирает деньги для украинской армии, на которые покупает амуницию, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме того, она сотрудничает с террористической организацией "Легион "Свобода России"**.Как сообщал в конце января заместитель начальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров, всего в России признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций. В 2024 году такое решение вынесли в отношении 71 организации, а с начала 2025-го — пяти.* Организация признана нежелательной в России.** Террористическая организация, запрещенная в России.

