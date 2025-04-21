https://ria.ru/20250421/novosibirsk-2012439938.html

В Новосибирске на проезжую часть улицы обрушилась подпорная стенка

В Новосибирске на проезжую часть улицы обрушилась подпорная стенка - РИА Новости, 21.04.2025

В Новосибирске на проезжую часть улицы обрушилась подпорная стенка

Подпорная стенка по Ипподромской магистрали в центре Новосибирска обрушилась рано утром в понедельник, перекрыты две полосы движения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:29:00+03:00

2025-04-21T07:29:00+03:00

2025-04-21T07:29:00+03:00

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Подпорная стенка по Ипподромской магистрали в центре Новосибирска обрушилась рано утром в понедельник, перекрыты две полосы движения, сообщили журналистам в мэрии. "Сегодня в 5 утра (01.00 мск) произошло обрушение подпорной стенки по улице Ипподромская... В целях обеспечения безопасности дорожного движения перекрыто две полосы из трех по улице Ипподромская в сторону улицы Фрунзе. Также прекращено движение по дублеру Ипподромской (верхний уровень)", - говорится в сообщении. В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщили, что в настоящее время готовится постановление мэрии Новосибирска о введении режима повышенной готовности в связи с аварийно-восстановительными работами на участке дороги. "Причина обрушения будет выяснена при обследовании участка и подготовки проекта восстановления работоспособности подпорной стенки", - отметили в департаменте. Городские дорожные службы уже работают над ликвидацией аварийной ситуации. В Новосибирске в минувшие выходные дни наблюдались осадки в виде дождя, местами сильные, переходящие в мокрый снег.

https://ria.ru/20250419/novosibirsk-2012219420.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск