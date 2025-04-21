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В Новосибирске на проезжую часть улицы обрушилась подпорная стенка
В Новосибирске на проезжую часть улицы обрушилась подпорная стенка - РИА Новости, 21.04.2025
В Новосибирске на проезжую часть улицы обрушилась подпорная стенка
Подпорная стенка по Ипподромской магистрали в центре Новосибирска обрушилась рано утром в понедельник, перекрыты две полосы движения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:29:00+03:00
2025-04-21T07:29:00+03:00
2025-04-21T07:29:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Подпорная стенка по Ипподромской магистрали в центре Новосибирска обрушилась рано утром в понедельник, перекрыты две полосы движения, сообщили журналистам в мэрии. "Сегодня в 5 утра (01.00 мск) произошло обрушение подпорной стенки по улице Ипподромская... В целях обеспечения безопасности дорожного движения перекрыто две полосы из трех по улице Ипподромская в сторону улицы Фрунзе. Также прекращено движение по дублеру Ипподромской (верхний уровень)", - говорится в сообщении. В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщили, что в настоящее время готовится постановление мэрии Новосибирска о введении режима повышенной готовности в связи с аварийно-восстановительными работами на участке дороги. "Причина обрушения будет выяснена при обследовании участка и подготовки проекта восстановления работоспособности подпорной стенки", - отметили в департаменте. Городские дорожные службы уже работают над ликвидацией аварийной ситуации. В Новосибирске в минувшие выходные дни наблюдались осадки в виде дождя, местами сильные, переходящие в мокрый снег.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
В Новосибирске на проезжую часть улицы обрушилась подпорная стенка
В центре Новосибирска на проезжую часть улицы обрушилась подпорная стенка
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Подпорная стенка по Ипподромской магистрали в центре Новосибирска обрушилась рано утром в понедельник, перекрыты две полосы движения, сообщили журналистам в мэрии.
"Сегодня в 5 утра (01.00 мск) произошло обрушение подпорной стенки по улице Ипподромская... В целях обеспечения безопасности дорожного движения перекрыто две полосы из трех по улице Ипподромская в сторону улицы Фрунзе. Также прекращено движение по дублеру Ипподромской (верхний уровень)", - говорится в сообщении.
В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщили, что в настоящее время готовится постановление мэрии Новосибирска
о введении режима повышенной готовности в связи с аварийно-восстановительными работами на участке дороги.
"Причина обрушения будет выяснена при обследовании участка и подготовки проекта восстановления работоспособности подпорной стенки", - отметили в департаменте. Городские дорожные службы уже работают над ликвидацией аварийной ситуации.
В Новосибирске в минувшие выходные дни наблюдались осадки в виде дождя, местами сильные, переходящие в мокрый снег.