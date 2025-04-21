https://ria.ru/20250421/novgorod-2012517351.html

В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы

В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы - РИА Новости, 21.04.2025

В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы

Более тридцати иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда в РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:11:00+03:00

2025-04-21T14:11:00+03:00

2025-04-21T14:11:00+03:00

россия

нижний новгород

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Более тридцати иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда в хостел в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону. Мероприятие было организовано военными следственными органами СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, Нижегородского областного военного комиссариата при силовой поддержке Росгвардии. "В ходе рейда на территории хостела на улице Гордеевской было выявлено более 250 иностранных граждан. Кроме того, было выявлено более 30 человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Их доставили в военкомат Нижегородской области", - рассказали агентству в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону. Следователи по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.

https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html

https://ria.ru/20250411/gosduma-2010597193.html

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нижний новгород, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия