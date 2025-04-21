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В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы - РИА Новости, 21.04.2025
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14:11 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/novgorod-2012517351.html
В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы
В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы - РИА Новости, 21.04.2025
В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы
Более тридцати иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда в РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:11:00+03:00
2025-04-21T14:11:00+03:00
россия
нижний новгород
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Более тридцати иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда в хостел в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону. Мероприятие было организовано военными следственными органами СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, Нижегородского областного военного комиссариата при силовой поддержке Росгвардии. "В ходе рейда на территории хостела на улице Гордеевской было выявлено более 250 иностранных граждан. Кроме того, было выявлено более 30 человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Их доставили в военкомат Нижегородской области", - рассказали агентству в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону. Следователи по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.
https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html
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россия
нижний новгород
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россия, нижний новгород, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Нижний Новгород, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы

В Нижнем Новгороде выявили более 30 иностранцев, не вставших на воинский учет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Более тридцати иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда в хостел в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.
Мероприятие было организовано военными следственными органами СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, Нижегородского областного военного комиссариата при силовой поддержке Росгвардии.
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"В ходе рейда на территории хостела на улице Гордеевской было выявлено более 250 иностранных граждан. Кроме того, было выявлено более 30 человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Их доставили в военкомат Нижегородской области", - рассказали агентству в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.
Следователи по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.
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РоссияНижний НовгородАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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