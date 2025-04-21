Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом
Flightradar24: неопознанный летающий объект кружит над Львовом почти три часа
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24.
Украина с 24 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство. В стране не совершаются ни международные, ни внутренние авиарейсы.
Неопознанный объект является единственным отображающемся на сайте сервиса рейсом в небе над Украиной на данный момент. Отмечается, что рейс под кодом WELCOME вылетел в 11.41 по местному времени (совпадает с мск), пункт прибытия или категория воздушного судна не указаны. Траектория полета рейса напоминает фигуру человека или пятиконечную звезду.
"Самым отслеживаемым рейсом прямо сейчас является НЛО (неопознанный летающий объект - ред.) с позывным WELCOME недалеко от Львова, Украина", - говорится в сообщении Flightradar24 в соцсети X.
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