Рейтинг@Mail.ru
Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 21.04.2025 (обновлено: 15:29 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/nlo-2012525442.html
Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом
Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом - РИА Новости, 21.04.2025
Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом
Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:51:00+03:00
2025-04-21T15:29:00+03:00
украина
львов
flightradar24
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001977154_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_4e16232ff222bcf690ab1d79934d6ed6.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24. Украина с 24 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство. В стране не совершаются ни международные, ни внутренние авиарейсы. Неопознанный объект является единственным отображающемся на сайте сервиса рейсом в небе над Украиной на данный момент. Отмечается, что рейс под кодом WELCOME вылетел в 11.41 по местному времени (совпадает с мск), пункт прибытия или категория воздушного судна не указаны. Траектория полета рейса напоминает фигуру человека или пятиконечную звезду. "Самым отслеживаемым рейсом прямо сейчас является НЛО (неопознанный летающий объект - ред.) с позывным WELCOME недалеко от Львова, Украина", - говорится в сообщении Flightradar24 в соцсети X.
https://ria.ru/20250413/tsru-2011030585.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001977154_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_579e3885532320f74dd5c09893cc6bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, львов, flightradar24, в мире
Украина, Львов, Flightradar24, В мире
Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом

Flightradar24: неопознанный летающий объект кружит над Львовом почти три часа

CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
Город Львов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24.
Украина с 24 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство. В стране не совершаются ни международные, ни внутренние авиарейсы.
Неопознанный объект является единственным отображающемся на сайте сервиса рейсом в небе над Украиной на данный момент. Отмечается, что рейс под кодом WELCOME вылетел в 11.41 по местному времени (совпадает с мск), пункт прибытия или категория воздушного судна не указаны. Траектория полета рейса напоминает фигуру человека или пятиконечную звезду.
"Самым отслеживаемым рейсом прямо сейчас является НЛО (неопознанный летающий объект - ред.) с позывным WELCOME недалеко от Львова, Украина", - говорится в сообщении Flightradar24 в соцсети X.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ЦРУ перепечатало статью из украинских СМИ об атаке НЛО
13 апреля, 18:29
 
УкраинаЛьвовFlightradar24В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала