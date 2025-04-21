https://ria.ru/20250421/nlo-2012525442.html

Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом

Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом - РИА Новости, 21.04.2025

Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом

Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:51:00+03:00

2025-04-21T14:51:00+03:00

2025-04-21T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24. Украина с 24 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство. В стране не совершаются ни международные, ни внутренние авиарейсы. Неопознанный объект является единственным отображающемся на сайте сервиса рейсом в небе над Украиной на данный момент. Отмечается, что рейс под кодом WELCOME вылетел в 11.41 по местному времени (совпадает с мск), пункт прибытия или категория воздушного судна не указаны. Траектория полета рейса напоминает фигуру человека или пятиконечную звезду. "Самым отслеживаемым рейсом прямо сейчас является НЛО (неопознанный летающий объект - ред.) с позывным WELCOME недалеко от Львова, Украина", - говорится в сообщении Flightradar24 в соцсети X.

https://ria.ru/20250413/tsru-2011030585.html

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