https://ria.ru/20250421/neft-2012427106.html

Минэкономразвития спрогнозировало среднюю цену нефти Urals для налогов

Минэкономразвития спрогнозировало среднюю цену нефти Urals для налогов - РИА Новости, 21.04.2025

Минэкономразвития спрогнозировало среднюю цену нефти Urals для налогов

Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:11:00+03:00

2025-04-21T00:11:00+03:00

2025-04-21T00:23:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

brent

urals

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В министерстве пояснили, что речь идет о цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения в соответствии с новыми правилами, в частности вступившими в силу 1 января 2025 года поправками в налоговое законодательство. Цена на Urals в последующие три года, по прогнозу министерства, будет расти – до 61 доллара за баррель в 2026 году, 63 долларов за баррель в 2027 году и до 65 долларов за баррель в 2028 году. Одновременно с этим министерство значительно снизило свой прогноз по средней цене нефти марки Brent – с 81,7 доллара за баррель до 68 долларов за баррель в текущем году. В 2026-2028 годах ведомство ждет, что ее цена в среднем ежегодно будет находиться на уровне 72 доллара за баррель (против 77 долларов и 74,5 доллара за баррель в среднем в 2026 и 2027 годах).

https://ria.ru/20250421/bezrabotitsa-2012426986.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), brent, urals