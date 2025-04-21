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Минэкономразвития спрогнозировало среднюю цену нефти Urals для налогов
Минэкономразвития спрогнозировало среднюю цену нефти Urals для налогов - РИА Новости, 21.04.2025
Минэкономразвития спрогнозировало среднюю цену нефти Urals для налогов
Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:11:00+03:00
2025-04-21T00:11:00+03:00
2025-04-21T00:23:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
brent
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В министерстве пояснили, что речь идет о цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения в соответствии с новыми правилами, в частности вступившими в силу 1 января 2025 года поправками в налоговое законодательство. Цена на Urals в последующие три года, по прогнозу министерства, будет расти – до 61 доллара за баррель в 2026 году, 63 долларов за баррель в 2027 году и до 65 долларов за баррель в 2028 году. Одновременно с этим министерство значительно снизило свой прогноз по средней цене нефти марки Brent – с 81,7 доллара за баррель до 68 долларов за баррель в текущем году. В 2026-2028 годах ведомство ждет, что ее цена в среднем ежегодно будет находиться на уровне 72 доллара за баррель (против 77 долларов и 74,5 доллара за баррель в среднем в 2026 и 2027 годах).
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), brent, urals
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Brent, Urals
Минэкономразвития спрогнозировало среднюю цену нефти Urals для налогов
Минэкономразвития ждет среднюю цену нефти Urals для налогов в 2025 году в $56