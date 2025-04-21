Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:26 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/nauka-2012585270.html
Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России
Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России
Наука является важнейшим элементом морской мощи России, прекрасный пример тому - единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов",... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:26:00+03:00
2025-04-21T18:26:00+03:00
наука
россия
чукотка
николай патрушев
билибинская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наука является важнейшим элементом морской мощи России, прекрасный пример тому - единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", доказавшая свою надежность и эффективность, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня наука является важнейшим элементом морской мощи страны. Российские ученые доказали, что они могут создавать настоящие шедевры, не имеющие равных в мире", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Прекрасный пример – плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", которая смогла произвести 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии. Это уникальное достижение, в мире такого попросту нет", - отметил он. Станция работает уже пять лет, она доказала свою надежность и эффективность, два ее реактора не так давно прошли перегрузку ядерного топлива, добавил Патрушев. Ввод плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых — энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке, в Чаун-Билибинском энергоузле, — большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.
https://ria.ru/20250313/tsentr-2004661938.html
россия
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чукотка, николай патрушев, билибинская аэс
Наука, Россия, Чукотка, Николай Патрушев, Билибинская АЭС
Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России

Патрушев заявил, что наука является важнейшим элементом морской мощи России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наука является важнейшим элементом морской мощи России, прекрасный пример тому - единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", доказавшая свою надежность и эффективность, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Сегодня наука является важнейшим элементом морской мощи страны. Российские ученые доказали, что они могут создавать настоящие шедевры, не имеющие равных в мире", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Прекрасный пример – плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", которая смогла произвести 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии. Это уникальное достижение, в мире такого попросту нет", - отметил он.
Станция работает уже пять лет, она доказала свою надежность и эффективность, два ее реактора не так давно прошли перегрузку ядерного топлива, добавил Патрушев.
Ввод плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых — энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке, в Чаун-Билибинском энергоузле, — большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Патрушев призвал создать центр судостроения в России
13 марта, 07:20
 
НаукаРоссияЧукоткаНиколай ПатрушевБилибинская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала