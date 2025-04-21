https://ria.ru/20250421/nauka-2012585270.html

Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России

Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России - РИА Новости, 21.04.2025

Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России

Наука является важнейшим элементом морской мощи России, прекрасный пример тому - единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов",... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:26:00+03:00

2025-04-21T18:26:00+03:00

2025-04-21T18:26:00+03:00

наука

россия

чукотка

николай патрушев

билибинская аэс

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наука является важнейшим элементом морской мощи России, прекрасный пример тому - единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", доказавшая свою надежность и эффективность, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня наука является важнейшим элементом морской мощи страны. Российские ученые доказали, что они могут создавать настоящие шедевры, не имеющие равных в мире", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Прекрасный пример – плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", которая смогла произвести 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии. Это уникальное достижение, в мире такого попросту нет", - отметил он. Станция работает уже пять лет, она доказала свою надежность и эффективность, два ее реактора не так давно прошли перегрузку ядерного топлива, добавил Патрушев. Ввод плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых — энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке, в Чаун-Билибинском энергоузле, — большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.

https://ria.ru/20250313/tsentr-2004661938.html

россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, чукотка, николай патрушев, билибинская аэс