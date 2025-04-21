https://ria.ru/20250421/nauka-2011812776.html

Саратовские ученые установили связь тугоухости с врожденными болезнями

Саратовские ученые установили связь тугоухости с врожденными болезнями - РИА Новости, 21.04.2025

Саратовские ученые установили связь тугоухости с врожденными болезнями

Связь между генетическими мутациями и нейросенсорной тугоухостью выявили ученые СГМУ имени В.И. Разумовского. Полученные данные, по мнению исследователей,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:00:00+03:00

2025-04-21T09:00:00+03:00

2025-04-21T09:00:00+03:00

наука

наука

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михаил лобанов

саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Связь между генетическими мутациями и нейросенсорной тугоухостью выявили ученые СГМУ имени В.И. Разумовского. Полученные данные, по мнению исследователей, помогут разработать новые методы диагностики и лечения этого заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Тугоухость — это снижение слуха, связанное с нарушениями в работе внутреннего уха или слухового нерва. У детей наиболее часто встречается такая форма заболевания, как нейросенсорная тугоухость. Она негативно влияет на развитие ребенка, поскольку слух способствует формированию речи, интеллекта и социальных навыков. В настоящее время учеными выявлено около 180 генов, мутации в которых приводят к развитию нейросенсорной тугоухости.Исследователи Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В.И. Разумовского изучили генетические причины возникновения нейросенсорной тугоухости у детей. Они обследовали 26 пациентов с этим заболеванием в возрасте от года до 18 лет, проанализировали их медицинские истории и результаты молекулярно-генетических исследований. Ученые обнаружили у 21 ребенка патогенные варианты генов, которые отвечают за развитие различных заболеваний и синдромов, связанных с тугоухостью.Выявление патогенного варианта гена у ребенка с тугоухостью может иметь двоякое значение, считает врач-педиатр, сотрудник кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ им. В.И. Разумовского Михаил Лобанов."С одной стороны, патогенный ген может быть прямо связан с развитием изолированной нейросенсорной тугоухости и выступать как главный и единственный признак мутации. С другой — тугоухость может быть лишь "маской" более сложного и часто крайне редкого генетического заболевания", — пояснил он.Именно по этой причине молекулярно-генетическая диагностика должна стать обязательным завершающим этапом поиска причины нейросенсорной тугоухости у детей, особенно если это заболевание не вызвано воспалением или травмой, отметила врач-генетик, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ им. В.И. Разумовского Ольга Гуменюк."Молекулярно-генетическая диагностика позволяет предотвратить ошибочные диагнозы. Например, у некоторых детей с тугоухостью, задержкой речевого и психоэмоционального развития могут ошибочно диагностировать расстройства аутистического спектра, хотя в основе — иная генетическая патология.Если же у пациента выявлены мутации, связанные только с тугоухостью, это помогает врачу определить прогноз слуховой функции (стабильный или прогрессирующий), сформировать маршрут медицинского наблюдения пациента у сурдолога, ЛОРа, логопеда и генетика и разработать индивидуальный план слуховой реабилитации и сопровождения развития речи", — рассказала она.Специалисты СГМУ считают, что результаты их исследования помогут в разработке новых методов генетической диагностики и лечения разных заболеваний."Сегодня ученые активно разрабатывают методы генной инженерии для редактирования генома. Они также работают над стимуляцией регенерации волосковых клеток во внутреннем ухе — тех самых, чья гибель становится одной из причин тугоухости. Мы верим, что тугоухость — не приговор", — подчеркнули исследователи.Результаты исследования опубликованы в журнале "Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология".

https://ria.ru/20240921/slukh-1973946363.html

https://ria.ru/20230802/uchenye-1887707930.html

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наука, университетская наука, михаил лобанов, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), саратов, россия, медицина, здоровье - общество, генетика